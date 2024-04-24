Экс-борца с коррупцией осудили за взятки от коммерсантов. Он пошел на сделку со следствием, сдал начальника и коллег

Приговор суда пока не вступил в законную силу Источник: Густаво Зырянов











В Дзержинском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу 29-летнего бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) отдела МВД «Новосибирский» Арамаиса Асланяна. Его признали виновным в вымогательстве взяток у коммерсантов (ч. 5 ст. 290 УК РФ).



— Суд постановил назначить Асланяну Арамаису Размиковичу наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили корреспонденту НГС в суде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.

Асланяна задержали в декабре 2022 года. По версии следствия, бывший оперативник проводил проверки у коммерсантов, которые торговали одеждой и обувью. Он изымал продукцию с признаками контрафакта, намекая предпринимателям, что они могут вернуть товар за вознаграждение в несколько сотен тысяч рублей. Коммерсанты обычно передавали деньги наличными, но однажды экс-полицейский даже принял перевод на личную банковскую карту.