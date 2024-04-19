«Почему вы ухмыляетесь?!»: как вел себя на суде убийца 16-летней девочки. Бывший курсант МЧС может выйти на свободу раньше

Больше года Евгений Анисифоров провел в СИЗО Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Курсант МЧС Евгений Анисифоров получил 21 год колонии строгого режима за убийство 16-летней школьницы в Железногорске Красноярского края. Кстати, сейчас ему 21 год и сидеть ему столько же. Заседание прошло в Красноярском краевом суде, в зале, помимо журналистов, были родители убитой девочки и отец самого Евгения. Их присутствие не мешало парню, отнявшему жизнь Маши, ухмыляться, он чувствовал себя спокойно. Корреспондент NGS24.RU Дарья Дениско была на оглашении приговора и поговорила с родителями погибшей.



Источник: Мария Ленц / NSG24.RU

«Почему вы ухмыляетесь?»

Слева стоят родители Марии, справа — Евгения Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Заседание суда, где оглашали приговор, было назначено на 11:00. За полчаса до этого в холле собралась пресса, чуть позже пришли родственники Евгения, а затем и родные убитой Маши. Перед заседанием они не общались и держались друг от друга на расстоянии.



Евгений был расслаблен Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В зал собравшихся пустили только после того, как Анисифорова завели в клетку. Журналисты столпились напротив решетки с включенными камерами. Однако убийцу не смущало внимание прессы, он развалился на лавке и лениво оглядывал зал и присутствующих, от его взгляда становилось не по себе. За время, проведенное в СИЗО, около года, Евгений сильно изменился: его обрили под машинку, и он заметно набрал вес.



Он внимательно оглядывал весь зал Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Спустя пару минут из зала начали задавать вопросы: за что убил девочку, считает ли себя виноватым, раскаивается ли. Вместо ответов последовала лишь ухмылка, которая мало кого оставила равнодушным.

— Почему вы ухмыляетесь?! — выкрикнул кто-то возмущенно из зала.



Толпа журналистов не смущала Евгения Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Мама убитой Маши Олеся Гришаева эмоционально рассказала, что на заседаниях молодой человек вел себя так же.



— Я выходила и не могла связать пару слов, потому что он смотрел на меня. Я даже просила, чтобы просто он на меня не смотрел и не улыбался, — призналась Гришаева.



Весь зал стоя слушал судью Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Вопросы закончились, когда в зал вошла судья. Зачитывала приговор она примерно минут 20. Все присутствующие, включая заключенного, стояли. В это время у Анисифорова подрагивали пальцы, но слушал судью спокойно, без улыбки.



Все внимательно слушали судью Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Изначально прокурор запрашивал 23 года в колонии строгого режима и два года ограничения свободы, но суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима. Также удовлетворил иск родственников погибшей на 3 миллиона рублей. Кроме того, около года Евгений провел в СИЗО, где день считается за день.



— Суд при постановлении приговора учел все смягчающие и отягощающие обстоятельства и вынес данное решение. Законность решения будет проверена после поступления и изучения приговора в полном виде, — объяснил прокурор решение суда.



Прокурор Николай Аулов объяснил, почему за столь тяжкие преступления прокуратура не запросила пожизненное заключение. По его словам, убийца полностью признал вину, а также сотрудничал со следствием. Также он может выйти по УДО после отбывания двух третей срока. Выходит, что Евгений, изнасиловавший и жестоко расправившийся с 16-летней Машей, может освободиться примерно через 14 лет.



Оглашение приговора длилось около 20 минут Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Нам раньше уже сказали, что пожизненное не дадут. Поэтому мы ждали, что ему дадут... Ну, это не то чтобы справедливо, но хотя бы не меньше 20 лет. Конечно, мне, как матери, это ребенка не вернет… Все прекрасно понимают, чего бы мне хотелось, — со слезами на глазах рассказала мама убитой школьницы.



На последнем судебном заседании Анисифоров извинился перед семьей Марии. Однако Аулов высказал свое личное мнение, что по поведению Анисифорова возникает ощущение, что в содеянном он не раскаивается.



Родственники Евгения не захотели общаться с прессой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В своем последнем слове убийца и насильник заявил, что рассчитывает заключить контракт с Минобороны «для искупления своей вины». Позже в прокуратуре Красноярского края пояснили, что Евгения Анисифорова нельзя отправить на СВО по новому закону 64-ФЗ, так как он совершил тяжкое преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней.



Мама погибшей девочки в шоке от такой перспективы:

— Вы переживаете, что он уйдет на СВО и выйдет на свободу?



— Да.



— Как он раньше вел себя на судах?



— Так же, как сейчас.



— Ухмылялся?



— Да.

«О каких-либо склонностях к агрессии не сообщали»

Евгений Анисифоров родился в июне 2002 года, летом ему исполнится 22. Жил он в Железногорске и учился в академии МЧС. У молодого человека есть отец и сестра, которых допросили на одном из заседаний. Однако после вынесения приговора они отказались общаться с журналистами.



Прокурор рассказал, почему парню не дали пожизненное Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Характеризовали все его обычно. Спортивный, занимался спортом. Хорошо учился. При этом признавался, что у него не было близких друзей. Друзья у него были также допрошены в части характеризующего материала. О каких-либо склонностях к агрессии, девиантному поведению они нам не сообщали, — рассказал государственный обвинитель.



С девушками серьезных проблем у Евгения не было, до этого он состоял в отношениях.



Задержали Анисифорова спустя восемь месяцев после убийства. Вычислить удалось по ДНК, в то время следователи взяли образцы более чем 10 тысяч мужчин. За всё время он никуда не уехал.



Дома у него нашли паспорт и вещи Марии. Он сказал, что не выкинул их, потому что знал, что его ищут, и собирался отдать их следователям.



Прокурор рассказал, что во время следствия проводили психическую экспертизу и никаких нарушений не нашли. Анисифоров понимал, что насилует школьницу. Но она стала не единственной жертвой. За месяц до этого он напал на другую девушку на том же месте. Евгений также ударил ее по голове, но она осталась в сознании и смогла отбиться.



На нападениях преступления не закончились. В июле он украл четыре телефона, пока хозяева купались.



Анисифорова судили сразу по восьми статьям УК РФ:



ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 — попытка изнасилования;

п. «в» ч. 2 ст. 158 — кража со значительным ущербом, два эпизода;

пункты «з» и «к» ч. 2 ст. 105 — убийство с целью скрыть другое преступление;

п. «а» ч. 3 ст. 131 — изнасилование несовершеннолетней;

п. «а» ч. 3 ст. 132 — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней;

п. «в» ч. 4 ст. 162 — разбой с причинением тяжкого вреда здоровью;

ч. 1 ст. 167 — умышленное уничтожение чужого имущества;

ч. 2 ст. 325 — похищение паспорта.

Все знакомые отзывались о парне хорошо и сначала даже не верили, что он мог совершить подобное зверство.



— Мы общались последний раз 5 лет назад, он мог измениться за это время, я его помню хорошим человеком. Ну он был скромный, иногда общались, смеялись, в школе помогал, если надо было. Я не думаю, что он способен на такое, нет точно. Подстава какая-то, — рассказала корреспонденту NGS24.RU знакомая Евгения.



— Просто спокойный. Обычный такой. Тихий, спортом занимался. Никогда бы не подумал, — сказал его знакомый.



Также мы рассказывали, что отец Евгения работает в АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева».



«Хотела быть в семье, хотела жить»

На момент убийства Марии было 16 лет. Вместе с подружками 30 июля 2022 года она ушла на День города. К сожалению, семья больше не видела Машу живой. Ее искали всем городом. И нашли 2 августа 2022 года. Ее тело с признаками насильственной смерти лежало на берегу озера в Парке культуры и отдыха Железногорска.



Мама убитой девочки не могла сдержать слезы Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Мама Олеся не может сдержать слезы, когда рассказывает о дочери. Это ей дается тяжело.



— Обычный подросток, нормальная обычная девчонка. Были планы, хотела учиться. Планов много было. Сейчас тяжело говорить. Хотела быть в семье, хотела жить, — говорит женщина.



Один из педагогов в разговоре с корреспондентом описывала Машу как общительную девочку, у которой могло быть прекрасное будущее, если бы она не повстречала Анисифорова.



— Она была обычным подростком, никаких проблем у нее особых не было. Училась в меру своих возможностей. Когда были какие-то проблемы, не боялась попросить помощи. Нормальный ребенок, окончила девятый класс. Отношения в семье нормальные были. Она и с бабушкой проживала, и с мамой. Мама в школьной жизни и воспитании девочки участвовала. Я ее видела на последнем звонке в 9-м классе, мама такая довольная, счастливая была. Маша любила наряжаться, как любая девочка. Общительная была, каких-то склок и конфликтов в школе у нее не было. Все думали, что она прекрасно в жизни устроится, такая общительная, симпатичная, — рассказала педагог.

