«Скрылись на BMW»: новосибирцы в масках вынесли из офиса сейф с деньгами

Как установили в суде, один из случаев произошел в январе 2022 года

В Уфе суд вынес приговор троим жителям Новосибирска по делу о краже. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан, сибиряки похитили сейфы с деньгами.

Как установили в суде, один из случаев произошел в январе 2022 года. Двое мужчин при помощи монтировки проникли в офисное помещение в селе Зинино Омской области, используя средства конспирации. Речь идет о масках, балаклавах, темной одежде и перчатках.

