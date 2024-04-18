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Новосибирцы в масках вынесли из офиса сейф

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Криминал «Скрылись на BMW»: новосибирцы в масках вынесли из офиса сейф с деньгами

«Скрылись на BMW»: новосибирцы в масках вынесли из офиса сейф с деньгами

Они также похитили почти 690 тысяч рублей из пекарни

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Как установили в суде, один из случаев произошел в январе 2022 года

В Уфе суд вынес приговор троим жителям Новосибирска по делу о краже. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан, сибиряки похитили сейфы с деньгами.

Как установили в суде, один из случаев произошел в январе 2022 года. Двое мужчин при помощи монтировки проникли в офисное помещение в селе Зинино Омской области, используя средства конспирации. Речь идет о масках, балаклавах, темной одежде и перчатках.

— Похитив металлический сейф с деньгами в сумме 356 тысяч рублей, они скрылись на автомобиле марки BMW, — уточнили в надзорном ведомстве.

В сообщении сказано, что в феврале того же года мужчины вместе со своим знакомым аналогичным способом похитили деньги из пекарни в Уфе. Сибиряки вынесли почти 690 тысяч рублей.

Мужчин задержали на следующий день в Балтачевском районе республики при направлении в сторону Москвы сотрудники полиции. Во время осмотра машины силовики изъяли в том числе часть похищенных денежных средств в сумме более 250 тысяч рублей. Деньги вернули потерпевшему.

Жителей Новосибирска признали виновными по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в крупном размере, организованной группой).

Суд назначил сибирякам наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях особого, строгого и общего режимов.

В декабре прошлого года в Новосибирске задержали подозреваемого в серии краж из офисов. Его обвинили в 45 случаях присвоения имущества.

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Кража Сейф Офис Приговор Уголовное дело
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