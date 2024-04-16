«Это можно представить себе как антигосударство». Эксперт рассказал о влиянии воров в законе

Преступный мир постоянно меняется, приспосабливаясь к реалиям времени, но влияние «законников» остается незыблемым Источник: Городские порталы

После выхода из заключения Захария Калашова, более известного под воровской кличкой Шакро Молодой, в инфополе повеяло духом девяностых. Оказывается, что люди, устраивавшие перестрелки и рейдерские захваты, рэкет и прочий беспредел, никуда не делись, живут себе. Разве что болеют иногда. Ведь Шакро выпустили именно в связи с болезнью.



Но действительно ли воры в законе сегодня еще имеют влияние? И насколько преступный мир структурирован и организован? Обывателю кажется, что он слишком хаотичен для этого, однако Юрий Блохин, юрист и автор Youtube-канала «Юрий Блохин. Путь к свободе», посвятивший годы исследованию преступного мира, утверждает обратное.