НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

с-в.

 757мм 40%
Подробнее
6 Пробки
USD 93,59
EUR 99,79
Реклама

СРОЧНО

Зоопарк потратит 650 тысяч на загадочного зверя

Выдвижение на Народную премию
Новый поворот в деле Линейной
Кандидаты в шорт-лист премии
Село отрезало от мира
Медицинская ОПГ
Кто воровал на стройке ЛДС
Миллиарды на продуктах
Врачи — об изнанке работы
НГС в Telegram
Криминал «Это можно представить себе как антигосударство». Эксперт рассказал о влиянии воров в законе

«Это можно представить себе как антигосударство». Эксперт рассказал о влиянии воров в законе

Видео, в котором эксперт приоткрывает завесу, скрывающую жизнь преступных авторитетов

796
5 комментариев
Преступный мир постоянно меняется, приспосабливаясь к реалиям времени, но влияние «законников» остается незыблемым

После выхода из заключения Захария Калашова, более известного под воровской кличкой Шакро Молодой, в инфополе повеяло духом девяностых. Оказывается, что люди, устраивавшие перестрелки и рейдерские захваты, рэкет и прочий беспредел, никуда не делись, живут себе. Разве что болеют иногда. Ведь Шакро выпустили именно в связи с болезнью.

Но действительно ли воры в законе сегодня еще имеют влияние? И насколько преступный мир структурирован и организован? Обывателю кажется, что он слишком хаотичен для этого, однако Юрий Блохин, юрист и автор Youtube-канала «Юрий Блохин. Путь к свободе», посвятивший годы исследованию преступного мира, утверждает обратное.

Мы задали несколько вопросов о феномене воров в законе эксперту и собрали ответы в небольшое видео.

ПО ТЕМЕ
Вор в законе Преступники Шакро Молодой
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Рекомендуем
Знакомства

Виктория,  47

ЕЛЕНА,  45

Ната,  49

Denis,  31

Viktor,  27

Стас,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление