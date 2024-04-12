«Представились медработниками»: сибирячки вынесли ценности из квартиры — они пробрались в жилье, предложив помощь

Возбуждены уголовные дела Источник: пресс-служба УМВД России по Томской области, mvdmedia











Силовики задержали двух жительниц Новосибирска по подозрению в краже. По предварительным данным полиции, сибирячки, представившись медиками, вынесли из квартиры жительницы Томска деньги и золотые изделия.

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа» 12 апреля. Сообщение о том, что две неизвестные похитили имущество из жилья, поступило в дежурную часть отдела полиции от 92-летней женщины.



Прибывшие на место полицейские опросили очевидцев, провели поквартирный обход и изучили записи с камер видеонаблюдения. Они составили субъективный портрет женщин и установили маршрут следования.

В результате в Томске на проспекте Ленина был остановлен автомобиль, в котором находились подозреваемые. Выяснилось, что ими оказались две ранее судимые жительницы Новосибирска 35 и 40 лет — они попытались уехать в родной город.



— По предварительным данным, сообщницы с целью хищения имущества граждан прибыли в Томск и арендовали гостиничные номера. На улице они встретили пожилую томичку, которой представились медицинскими работниками, — сообщили в ведомстве.



Сибирячки предложили оказать квалифицированную помощь на дому, а затем направились в квартиру женщины. Пока одна из них инсценировала осмотр пациентки, другая искала ценности, заявили в полиции.



— После этого они ушли, а потерпевшая через несколько минут проверила свое имущество и обнаружила пропажу золотых изделий и наличных денежных средств в сумме более 200 тысяч рублей, — объяснили в МВД.

Полицейские изъяли похищенное имущество Источник: пресс-служба УМВД России по Томской области, mvdmedia

Специалисты установили, что подозреваемые причастны к аналогичному преступлению. В тот раз у 85-летней женщины пропали украшения и более 20 тысяч рублей.



В ведомстве уточнили, что при задержании полицейские изъяли похищенное имущество и деньги. Сейчас в городе возбудили два уголовных дела по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража).



— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленниц, — уточнили в полиции.

