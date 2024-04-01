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Криминал Подозреваемого в краже 1,6 миллиона рублей задержали в Толмачево — мужчина хотел улететь в Узбекистан

Подозреваемого в краже 1,6 миллиона рублей задержали в Толмачево — мужчина хотел улететь в Узбекистан

Деньги подозреваемому дал предприниматель из Владивостока

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Мужчину задержали полицейские Толмачево

В аэропорту Толмачево задержали гражданина Узбекистана, которого подозревают в совершении крупной кражи. Как рассказали в пресс-службе МВД по Приморскому краю, 34-летний мужчина был с 1,6 миллиона в сумке, когда пытался пересечь границу.

В полицию Приморского края поступило заявление от 57-летнего предпринимателя из Владивостока. Мужчина рассказал, что отправил своего знакомого в качестве водителя в поселок Лучегорск Приморского края, чтобы тот доставил товар. По пути попросил заехать в город Спасск-Дальний и забрать личные деньги предпринимателя в размере 1 634 000 рублей. Водитель деньги забрал, остановился в одной из гостиниц Лучегорска и больше на связь не выходил.

— Заявитель приехал в Лучегорск на поиски пропавшего мужчины и своих денежных средств. Однако ни знакомого, ни денег не нашел. Как утверждает приморец, мужчина десять лет назад работал в его компании, — рассказали в пресс-службе полиции.

Следователь СО ОМВД «Пожарский» возбудил уголовное дело по пункту «б» часть 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Подозреваемого объявили в розыск. Во время поисков стало известно, что водитель приобрел билеты на самолет, который летел из Хабаровска в Новосибирск. Дальше мужчина планировал осуществить перелет в Узбекистан.

Полицейские Приморского края передали информацию о подозреваемом среди пассажиров в ЛО МВД России в аэропорту Толмачево. Гражданина Узбекистана задержали, а предположительно похищенные 1,6 миллиона были изъяты из сумки.

Задержанный дал признательные показания и сказал, что хотел уехать на родину. Фигурант уголовного дела, по данным следствия, не имеет постоянного места жительства и регистрации в России. Действие его патента истекло 15 марта. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Сотрудники Приморской полиции прибыли в Новосибирскую область для этапирования подозреваемого. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге жительницу Новосибирска по подозрению в мошенничестве. Она подозревается в краже 500 тысяч рублей у пенсионерки.

ПО ТЕМЕ
Толмачево Полиция Кража Аэропорт
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