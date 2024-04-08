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Криминал эксклюзив Новосибирский девятиклассник покончил с собой

Новосибирский девятиклассник покончил с собой

По словам знакомых, мальчик переживал из-за экзаменов

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Обстоятельства трагедии изучают в СК

В Новосибирске 7 апреля ученик 9 класса покончил с собой. Как сообщила НГС знакомая мальчика, молодой человек очень сильно переживал из-за экзаменов.

— Говорят, переживал из-за экзаменов. Это произошло вчера вечером. Учился в школе в Ленинском районе, — рассказала сибирячка.

В пресс-службе регионального Следственного комитета журналисту НГС подтвердили информацию об инциденте.

— Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, — пояснили в СК.

Ранее новосибирский подросток выпал из окна высотки на ОбьГЭСе.

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