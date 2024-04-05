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Криминал Кто и почему ударил ножом губернатора Мурманской области? Подробности нападения на Андрея Чибиса

Кто и почему ударил ножом губернатора Мурманской области? Подробности нападения на Андрея Чибиса

Это первое за 15 лет покушение на главу региона в России

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Вечером 4 апреля в городе Апатиты Мурманской области было совершено первое за 15 лет нападение на главу региона в России. Пострадавшим оказался местный губернатор Андрей Чибис.

Чиновник выходил из Дома культуры, где только что закончилась встреча с местными жителями. В этот момент к нему подбежал 42-летний мужчина и ударил ножом с 10-сантиметровым лезвием. Чибис оказался в реанимации, но и нападавший не остался невредим — его ранили в ногу при задержании. Возможно, что судебное заседание по избранию ему меры пресечения пройдет прямо в больничной палате.

Что известно о нападении на данный момент? Кто и почему ударил ножом губернатора Мурманской области? Подробности смотрите в коротком видео чуть выше.

Андрею Чибису 45 лет, он занимает пост губернатора Мурманской области с 2019 года. Срок его полномочий завершится в сентябре 2024 года. Также Чибис — секретарь мурманского отделения «Единой России». До этого он был замминистра строительства и ЖКХ и главным государственным жилищным инспектором России.

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