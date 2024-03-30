«Размещала объявления о продаже техники»: сибирячку задержали по подозрению в мошенничестве — ее взяли в Москве

Пострадавших от деяний подозреваемой просят обратиться в полицию Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU, ГУ МВД России по НСО











В Москве задержали 48-летнюю уроженку Новосибирска по подозрению в мошенничестве при продаже бытовой техники. По данным полиции, сибирячка переставала выходить на связь с покупателями после того, как ей перечисляли деньги.



Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве уточнили, что задержание проводили сотрудники УМВД России по Новосибирску при взаимодействии с оперативниками отдела полиции № 5 «Дзержинский».



Полицейские установили, что сибирячка размещала объявления о продаже бытовой техники с ноября 2022 года по март этого года. Их публиковали на интернет-сайтах объявлений, а также в сообществах соцсетей.



— Для привлечения внимания большего числа покупателей она указывала стоимость товаров ниже рыночной, — уточнили в ведомстве. — По достижению договорённости о цене товара, его качестве и сроках доставки потерпевшие перечисляли обвиняемой деньги, после чего она переставала выходить с ними на связь.



В результате в Новосибирске возбудили уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



Сейчас, по информации полиции, сотрудники ведомства проверяют причастность сибирячки к совершению аналогичных преступлений на территории региона. Пострадавших от действий подозреваемой просят обратиться в отдел полиции № 5 «Дзержинский» УМВД России по Новосибирску или сообщить по телефонам: 232–14–14, 232–15–07.

Источник НГС сообщил, что речь идет о задержании организатора закупок с форума Sibmama. В конце 2023 года пострадавшие заявляли о совокупном ущербе почти в 700 тысяч рублей, при этом организатор закупок уверяла, что намерена вернуть деньги. Корреспондент НГС попытался связаться с сибирячкой с просьбой прокомментировать данные о задержании, но она не ответила на звонок.

