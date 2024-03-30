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Криминал «Размещала объявления о продаже техники»: сибирячку задержали по подозрению в мошенничестве — ее взяли в Москве

«Размещала объявления о продаже техники»: сибирячку задержали по подозрению в мошенничестве — ее взяли в Москве

Возбуждено уголовное дело

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4 комментария
Пострадавших от деяний подозреваемой просят обратиться в полицию

В Москве задержали 48-летнюю уроженку Новосибирска по подозрению в мошенничестве при продаже бытовой техники. По данным полиции, сибирячка переставала выходить на связь с покупателями после того, как ей перечисляли деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве уточнили, что задержание проводили сотрудники УМВД России по Новосибирску при взаимодействии с оперативниками отдела полиции № 5 «Дзержинский».

Полицейские установили, что сибирячка размещала объявления о продаже бытовой техники с ноября 2022 года по март этого года. Их публиковали на интернет-сайтах объявлений, а также в сообществах соцсетей.

— Для привлечения внимания большего числа покупателей она указывала стоимость товаров ниже рыночной, — уточнили в ведомстве. — По достижению договорённости о цене товара, его качестве и сроках доставки потерпевшие перечисляли обвиняемой деньги, после чего она переставала выходить с ними на связь.

В результате в Новосибирске возбудили уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас, по информации полиции, сотрудники ведомства проверяют причастность сибирячки к совершению аналогичных преступлений на территории региона. Пострадавших от действий подозреваемой просят обратиться в отдел полиции № 5 «Дзержинский» УМВД России по Новосибирску или сообщить по телефонам: 232–14–14, 232–15–07.

Источник НГС сообщил, что речь идет о задержании организатора закупок с форума Sibmama. В конце 2023 года пострадавшие заявляли о совокупном ущербе почти в 700 тысяч рублей, при этом организатор закупок уверяла, что намерена вернуть деньги. Корреспондент НГС попытался связаться с сибирячкой с просьбой прокомментировать данные о задержании, но она не ответила на звонок.

В конце марта стало известно, что полицейские задержали бердскую предпринимательницу по подозрению в хищении денег при капремонте крыши. Ее обвинили в особо крупном мошенничестве.

ПО ТЕМЕ
Мошенничество Задержали Форум Уголовное дело Полиция Новосибирск
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