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Криминал Теракт в Crocus City Hall Сидел за домогательства и называл себя «слугой Бога». Что скрывал предполагаемый главарь террористов из «Крокуса»

Сидел за домогательства и называл себя «слугой Бога». Что скрывал предполагаемый главарь террористов из «Крокуса»

Рассказываем, откуда взялся Шамсидин Фаридуни и как готовил боевиков

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Шамсидин Фаридуни предстал перед судом в синяках, ссадинах и с опухшей щекой

В социальных сетях Шамсидина Фаридуни уже окрестили главарем террористической группировки, которая 22 марта ворвалась в «Крокус Сити Холл» и жестоко расстреливала из автоматов всех, кого видела. Фаридуни — единственный из предполагаемых захватчиков, которому не потребовался в суде переводчик с таджикского. Он же стал первым, кто при задержании дал подробные показания, кадры которых разлетелись по интернету.

Все задержанные по делу о теракте в «Крокусе» так и или иначе связаны именно с Фаридуни: кто-то продал ему авто, которое разыскивали силовики, кто-то сдал ему квартиру, где якобы располагалась штаб-квартира террористов.

MSK1.RU собрал всё, что известно о фигуранте, к которому ведут все ниточки дела.

«Слуга Бога»

У Шамсидина Фаридуни множество аккаунтов в различных соцсетях. Правда, информации о себе он публиковал немного.

Задержанный предпочитал подписывать себя как Абдуллох, что в переводе с арабского означает «слуга Бога». Фамилию тоже иногда менял — на Заргарова, такую носят его сестра и тетя.

Шамсидин Фаридуни предпочитал использовать в соцсетях другие имена

На видео с признательными показаниями Фаридуни рассказал, что в криминальную историю он ввязался через соцсети. По его словам, он посещал в Telegram религиозные уроки, где слушал проповеди. Там с ним связался некий «помощник проповедника», который якобы координировал действия группы и снабдил их оружием. За убийство людей, сказал Фаридуни, ему пообещали 500 тысяч рублей, половину суммы он получил заранее.

Другой обвиняемый в жестокой расправе, Далерджон Мирзоев, рассказал, что на него вышел некий «Абдулло», у которого уже было авто для побега с места преступления. Мирзоев мог иметь в виду Фаридуни, просто называть его арабским именем.

Источники «Фонтанки» сообщили, что деньги у Фаридуни появились благодаря Аминчону Исломову. Многодетный отец из Твери перевел Фаридуни 45 тысяч рублей (15 тысяч в январе, еще 30 — в феврале), на которые тот отправился в Турцию.

Исломов в суде заявил, что к теракту никак не причастен. А вот следствие уверено, что Фаридуни поехал за границу, чтобы встретиться с организатором и подготовиться к преступлению.

Брата Аминчона, Диловара Исломова, обвинили в соучастии в организации теракта из-за того, что тот продал свою Фаридуни машину.

«Рено», на котором группа захватчиков пыталась скрыться

Что Фаридуни делал в Турции

В соцсетях «Абдуллоха» есть фотографии из стамбульского района Фатих. Все они опубликованы в один день — 23 февраля.

Турецкий портал Yetkin Report со ссылкой на силовые ведомства сообщил, что Фаридуни провел в стране больше недели. Он прилетел туда 20 февраля 2024 года, на следующий день заселился в гостиницу в районе Фатих, а 27 февраля выселился из отеля и затем 2 марта вылетел в Россию.

Все фото из Турции Фаридуни опубликовал в один день

К слову, другой арестованный, Раджабализода Саидакрам (тот, который предстал перед судом с забинтованным ухом), прибыл в Турцию за месяц до Фаридуни и остановился в том же самом отеле района Фатих. Правда, покинул гостиницу в день заселения Фаридуни, но вернулся в Москву 2 марта на одном самолете с предполагаемым сообщником.

Уже 7 марта школьник, работавший в гардеробе «Крокус Сити Холла», видел Шамсидина Фаридуни в концертном зале. По версии следствия, он ходил туда, чтобы осмотреться и исследовать обстановку.

Фаридуни попал в кадр фотографа, который работал на концертной площадке 7 марта

16-летний гардеробщик рассказал MSK1.RU, что мужчина ходил по фойе и отличался тем, что не снимал куртку и не собирался проходить в зал, как другие гости «Крокуса».

Пек лепешки и сидел за домогательства

25-летний Шамсидин Фаридуни, по данным РИА Новости, родом из кишлака Лойоби города Гиссар. Это селение находится в 50 километрах от Душанбе — столицы Таджикистана. На родине у него остались жена и 8-месячный ребенок.

В Гиссаре Фаридуни работал пекарем в местной лепешечной, рассказала агентству тетя обвиняемого Гулбиби Заргарова. По ее словам, племянник был тихим и совестливым, при этом друзей у Фаридуни не было, из дома он выходил редко, в основном — на работу.

Близкие Фаридуни живут в селении Лойоби (Гассар, Таджикистан). На вывеске написано: «Добро пожаловать в Лойоби»
Так выглядит дом семьи Фаридуни в Гиссаре

В понедельник, 25 марта, родственников обвиняемого в вооруженном налете увезли в Душанбе «люди в форме», а скромный дом из цементных блоков на время опечатали. Затем силовики забрали на допросы трех его братьев.

По словам источника РИА в МВД Таджикистана, Фаридуни уехал из республики в Москву шесть месяцев назад. Соседка подтвердила, что он не появлялся на родине около полугода.

— Жена его говорила, что он уехал в Россию на заработки и постоянно присылал оттуда деньги, — рассказала соседка семьи.

Родственники Шамсидина Фаридуни живут в Таджикистане

По данным некоторых СМИ, Шамсидин Фаридуни отбывал срок в Таджикистане по обвинению в сексуальных домогательствах и вышел на свободу в 2020 году.

— Шамсидин отсидел в тюрьме Вахдата (город в Таджикистане. — Прим. ред.). Где-то два года... Статью не помню, знаю, что домогался девочки, — рассказал его знакомый изданию «Спутник Таджикистан».


Официального подтверждения этой информации нет. В Басманном суде он заявил, что не имеет судимостей на территории РФ.

Простой мигрант

На одной из фотографий, которую удалось обнаружить в его аккаунтах в соцсетях, Фаридуни снят на фоне Дома культуры в подмосковном Подольске. В суде он рассказывал, что был трудоустроен на паркетной фабрике в этом городе. От нее до ДК 10 минут пешком.

Помимо этого, обвиняемый заявил, что зарегистрирован в застроенной многоэтажками деревне Путилково Красногорского округа. Таджикские СМИ сообщали, что в Москве Фаридуни прописался дома у своей сестры Махбубы Заргаровой, которую после его ареста депортировали в Таджикистан с детьми.

При этом 26 марта арестовали владельца квартиры, которую снимал мигрант. Там террористы якобы устроили штаб-квартиру. На заседание, где решалась судьба владельца жилья, предпринимателя Алишера Касимова (он держит кафе восточной кухни в Красногорске), пришли родные. Его дядя и мать, увидев новости, приехали из Кыргызстана.

Квартира, которую снимал Фаридуни в подмосковном Путилково

Мать Касимова рассказала, что квартира, которую ее сын сдавал предполагаемым террористам, была куплена в ипотеку. По словам убитой горем женщины, сын сдал жилье Шамсидину Фаридуни через сайт объявлений, хотя она «просила сдавать только русским».

28 марта Шамсидина Фаридуни вместе с другим обвиняемым, 19-летним Мухаммадсобиром Файзовым — он не может ходить и с трудом говорит, — доставили в Путилково на следственные действия. Территорию вокруг оцепили, к месту приехало большое количество силовиков.

В СИЗО уже отправились восемь обвиняемых в причастности к организации и совершению теракта. Среди них четверо предполагаемых налетчиков; семья Исломовых из Твери, которые, по версии следствия, продали стрелкам белый Renault и переводили деньги на поездки в Турцию; а также арендодатель квартиры в подмосковном Путилково, которая якобы стала для террористов штаб-квартирой. СК заявил о задержании еще одного подозреваемого, участвовавшего в схеме финансирования террористов.

Мы подробно рассказывали о том, где и в каких условиях будут сидеть обвиняемые в теракте в «Крокусе». Об актуальных новостях, связанных с трагедией, мы рассказываем в онлайн-репортаже.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» раздались выстрелы. Четверо налетчиков в камуфляже открыли огонь по людям, пришедшим на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. В результате теракта пострадали более 180 человек, погибли — 143. Опознание тел, найденных под завалами, всё еще продолжается.

ПО ТЕМЕ
Теракт Террористы Крокус Сити Холл Крокус Обвиняемый
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