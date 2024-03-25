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Криминал «Руки-ноги отрывает»: новосибирцы пугают друг друга фейками о заминированных вещах — что говорят в полиции

«Руки-ноги отрывает»: новосибирцы пугают друг друга фейками о заминированных вещах — что говорят в полиции

Несмотря на то, что рассылка — фейковая, в МВД призвали к бдительности

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Основное «место обитания» подобных рассылок — чаты в WhatsApp

Новосибирцы массово присылают друг другу фейковые сообщения о заминированных вещах, которые диверсанты оставляют в людных местах. На рассылку пожаловался читатель НГС, предоставивший скан сообщения, пришедшего в домовой чат.

Согласно снимку распечатки, сделанному в неизвестном месте и в неизвестное время, проникшие на территорию РФ диверсанты выкладывают на видных местах небольшие, имеющие ценность предметы: мобильные телефоны, планшеты, толстые пачки банкнот.

— Все эти вещи заминированы. Заряд не большой, но руки ноги отрывает... — указано в тексте (орфография и пунктуация приведены без изменения — прим.ред.).

Полицейские призвали новосибирцев быть бдительными, но именно это предупрежедние — фейк.

— Прислала сообщение старшая по дому, на прошлой неделею Вроде бы очевидно, что это фейк, но все равно находятся те, кто решает «предупредить» соседей, а по факту — пугает сам себя и окружающих, — рассказал читатель.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу областного главка МВД, по данным ведомства, ни одного заявления по указанным в тексте предупреждения фактам в полицию не поступало.

— Данная информация не соответствует действительности, — сообщили в полиции. — При этом Главное управление МВД по Новосибирской области просит граждан обращать внимание и при обнаружении каких-либо подозрительных предметов и вещей сообщать сотрудникам полиции, либо в территориальные органы, либо по телефону 112.

Ранее мы составили подробную инструкцию, как понять, что грозное предупреждающее сообщение — фейк. В таких текстах обычно нет конкретной информации, зато очень много восклицательных знаков.

ПО ТЕМЕ
Фейк Полиция Новосибирской области Чаты
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