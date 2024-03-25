«Руки-ноги отрывает»: новосибирцы пугают друг друга фейками о заминированных вещах — что говорят в полиции

Основное «место обитания» подобных рассылок — чаты в WhatsApp Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Новосибирцы массово присылают друг другу фейковые сообщения о заминированных вещах, которые диверсанты оставляют в людных местах. На рассылку пожаловался читатель НГС, предоставивший скан сообщения, пришедшего в домовой чат.

Согласно снимку распечатки, сделанному в неизвестном месте и в неизвестное время, проникшие на территорию РФ диверсанты выкладывают на видных местах небольшие, имеющие ценность предметы: мобильные телефоны, планшеты, толстые пачки банкнот.

— Все эти вещи заминированы. Заряд не большой, но руки ноги отрывает... — указано в тексте (орфография и пунктуация приведены без изменения — прим.ред.).

Полицейские призвали новосибирцев быть бдительными, но именно это предупрежедние — фейк. Источник: читатель НГС











— Прислала сообщение старшая по дому, на прошлой неделею Вроде бы очевидно, что это фейк, но все равно находятся те, кто решает «предупредить» соседей, а по факту — пугает сам себя и окружающих, — рассказал читатель.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу областного главка МВД, по данным ведомства, ни одного заявления по указанным в тексте предупреждения фактам в полицию не поступало.

— Данная информация не соответствует действительности, — сообщили в полиции. — При этом Главное управление МВД по Новосибирской области просит граждан обращать внимание и при обнаружении каких-либо подозрительных предметов и вещей сообщать сотрудникам полиции, либо в территориальные органы, либо по телефону 112.