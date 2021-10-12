«Разошлите всем! Срочно!!!»: 6 правил, по которым легко вычислить фейк

Чаты вновь накрыла волна фейков, на этот раз сообщается об угрозе шутингов. Директор Открытого колледжа в Новосибирске Сергей Чернышов рассказал, что ему с вечера 11 октября в Telegram студенты переслали два десятка подобных сообщений. Звонили и их родители, спрашивали, состоятся ли занятия.
Редакция НГС призывает всех не впадать в панику, а почитать нашу инструкцию о том, как отличить фейк от реальности. Эту памятку мы составили вместе с психологом, руководителем проекта «Молодежная Служба Безопасности» Леонидом Армером и директором центра психологическо-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольгой Кисловой. Первое правило от наших экспертов — включить внутреннего скептика на полную мощность и не поддаваться эмоциям.
Выясните у тех, кто присылает тревожные сообщения, откуда вообще пошла эта информация. Чаще всего первоисточник определить невозможно — все ссылаются на различные паблики и прочих людей. Анонимные посты стоит игнорировать сразу. А фразы типа «из правоохранительных органов сообщили», «из ФСБ поступила информация» или «знакомая работает в администрации, им сказали никому не говорить, но она поделилась», уже должны вызвать усмешку.
Полученное сообщение стоит погуглить: одни и те же фейки повторяются из года в год, идентичные посты гуляют по разным городам.
Как распознать фейк: инструкция
Если вам прислали очевидный фейк, не нужно пересылать его дальше по чатам. По возможности стоит отговорить близких от подобных рассылок.