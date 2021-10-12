В Новосибирске по чатам пошли сообщения о готовящемся нападении стрелков на школы — что об этом говорят в полиции

В чатах Новосибирска появилась рассылка о нападении стрелков на школы
Новосибирские школьники и студенты в чатах начали пересылать текстовые и голосовые сообщения о том, что на одно или несколько учебных заведений готовятся нападения вооруженных стрелков. В полиции заявили, что информации о таких планах к ним не поступало.
Директор Открытого колледжа Сергей Чернышов рассказал, что ему с вечера 11 октября в Telegram студенты переслали два десятка подобных сообщений. Звонили и их родители, спрашивали, состоятся ли занятия.
Чернышов предоставил НГС скриншоты сообщений о готовящихся нападениях стрелков, прокомментировав эту рассылку в Facebook:
— Перечитал штук 20 переписок — все в панике. Самое время той структуре, которая собирается отжать себе бюджетные деньги на охрану всех образовательных учреждений (а заодно и других наших проверяющих и контролирующих), показать во всей красе, какая она суперэффективная и как она может защитить нас от бандитов. Звtздный час — найти негодяев и публично наказать. Но что-то мне подсказывает, что эта задача чуть сложнее, чем ловить на митингах подростков и пенсионеров и защищать исторических деятелей XIII века. Поэтому результатом будет — «отправитель не выявлен», — написал Чернышов.
В комментариях к посту директора Открытого колледжа отметился министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
— Как замечательно вы всё тут рассказываете. Жаль, что вы готовы пообсуждать государственную систему... но вот себя — нет! У таких людей всё так, вокруг всё плохо, только у них всё хорошо. Либерально-хныкающая интеллигенция во всей красе. Всёпропальщики, обиженные государством, — заявил Федорчук.
В пресс-службе МВД Новосибирской области сообщили НГС, что информация о готовящихся нападения вооруженных лиц на образовательные учреждения в полицию не поступала, соответственно, полиция работает в штатном режиме.
В Министерстве образования Новосибирской области отказались оперативно ответить на вопросы НГС о том, предпринимаются ли какие-либо меры в связи с рассылкой о возможных нападениях. Корреспонденту предложили отправить письменный запрос и ждать ответа в течение семи дней.
Отметим, что сам Чернышов не верит в реальность угрозы из рассылки.
— Это не впервые, подобные сообщения уже пару лет пересылают в разных городах друг другу. Звонили, конечно, мне родители сегодня, паниковали. Я их пытался успокоить, — сказал директор Открытого колледжа НГС.
Накануне, 11 октября, в новосибирскую школу