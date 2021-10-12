В Новосибирске по чатам пошли сообщения о готовящемся нападении стрелков на школы — что об этом говорят в полиции

В пресс-службе МВД Новосибирской области сообщили НГС, что информация о готовящихся нападения вооруженных лиц на образовательные учреждения в полицию не поступала, соответственно, полиция работает в штатном режиме.



В Министерстве образования Новосибирской области отказались оперативно ответить на вопросы НГС о том, предпринимаются ли какие-либо меры в связи с рассылкой о возможных нападениях. Корреспонденту предложили отправить письменный запрос и ждать ответа в течение семи дней.



Отметим, что сам Чернышов не верит в реальность угрозы из рассылки.

— Это не впервые, подобные сообщения уже пару лет пересылают в разных городах друг другу. Звонили, конечно, мне родители сегодня, паниковали. Я их пытался успокоить, — сказал директор Открытого колледжа НГС.