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В Новосибирске по чатам пошли сообщения о готовящемся нападении стрелков на школы — что об этом говорят в полиции

Обеспокоенные родители начали звонить с вопросами директору одного из колледжей

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В рассылках были и текстовые, и голосовые сообщения о нападениях на школы

В рассылках были и текстовые, и голосовые сообщения о нападениях на школы

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В чатах Новосибирска появилась рассылка о нападении стрелков на школы

Новосибирские школьники и студенты в чатах начали пересылать текстовые и голосовые сообщения о том, что на одно или несколько учебных заведений готовятся нападения вооруженных стрелков. В полиции заявили, что информации о таких планах к ним не поступало.

Директор Открытого колледжа Сергей Чернышов рассказал, что ему с вечера 11 октября в Telegram студенты переслали два десятка подобных сообщений. Звонили и их родители, спрашивали, состоятся ли занятия.

Такие сообщения пересылают друг другу студенты и школьники Новосибирска

Такие сообщения пересылают друг другу студенты и школьники Новосибирска

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Чернышов предоставил НГС скриншоты сообщений о готовящихся нападениях стрелков, прокомментировав эту рассылку в Facebook:

— Перечитал штук 20 переписок — все в панике. Самое время той структуре, которая собирается отжать себе бюджетные деньги на охрану всех образовательных учреждений (а заодно и других наших проверяющих и контролирующих), показать во всей красе, какая она суперэффективная и как она может защитить нас от бандитов. Звtздный час — найти негодяев и публично наказать. Но что-то мне подсказывает, что эта задача чуть сложнее, чем ловить на митингах подростков и пенсионеров и защищать исторических деятелей XIII века. Поэтому результатом будет — «отправитель не выявлен», — написал Чернышов.

Сам Чернышов не верит в реальность угрозы, говорит, что подобные сообщения тиражировались и ранее

Сам Чернышов не верит в реальность угрозы, говорит, что подобные сообщения тиражировались и ранее

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В комментариях к посту директора Открытого колледжа отметился министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

— Как замечательно вы всё тут рассказываете. Жаль, что вы готовы пообсуждать государственную систему... но вот себя — нет! У таких людей всё так, вокруг всё плохо, только у них всё хорошо. Либерально-хныкающая интеллигенция во всей красе. Всёпропальщики, обиженные государством, — заявил Федорчук.

В пресс-службе МВД Новосибирской области сообщили НГС, что информация о готовящихся нападения вооруженных лиц на образовательные учреждения в полицию не поступала, соответственно, полиция работает в штатном режиме.

В Министерстве образования Новосибирской области отказались оперативно ответить на вопросы НГС о том, предпринимаются ли какие-либо меры в связи с рассылкой о возможных нападениях. Корреспонденту предложили отправить письменный запрос и ждать ответа в течение семи дней.

Отметим, что сам Чернышов не верит в реальность угрозы из рассылки.

— Это не впервые, подобные сообщения уже пару лет пересылают в разных городах друг другу. Звонили, конечно, мне родители сегодня, паниковали. Я их пытался успокоить, — сказал директор Открытого колледжа НГС.

Накануне, 11 октября, в новосибирскую школу № 15 приехала полиция из-за сообщения о стрельбе. Угроза не подтвердилась. Новосибирские вузы начали усиливать охрану после трагедии в Перми в конце сентября.

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