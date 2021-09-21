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Новосибирские вузы начали усиливать охрану после трагедии в Перми

Накануне студент Пермского государственного университета устроил стрельбу в учебном корпусе

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Территория ПГНИУ — это целый университетский городок

Территория ПГНИУ — это целый университетский городок

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Новосибирские вузы начали усиливать охрану и ужесточать пропускной режим после трагедии в Перми. Вчера студент ПГНИУ устроил стрельбу в учебном корпусе — в результате 6 человек убиты, 24 ранены. Стрелка задержали — он был ранен, его доставили в больницу и прооперировали. По последним данным, он находится в реанимации. Трагедия в Перми вызвала новую волну обсуждения безопасности в образовательных учреждениях.

— В связи с произошедшими событиями в Перми университет организовал внеочередную проверку средств оповещения, порядка организации и несения дежурства службой охраны. Также для сотрудников ЧОП (частное охранное предприятие) проводится внеочередной инструктаж и тренировки на отработку порядка действий при поступлении сигнала о террористической угрозе и его прохождении на телефон экстренных служб 112, — рассказали в пресс-службе НГУ.

Также в пресс-службе университета добавили, что сотрудники частного охранного предприятия, с которым у НГУ заключен договор, регулярно проходят отработку действий в случае террористической угрозы.

В НГТУ также рассказали, что после трагедии в Перми в университете усилены меры безопасности и введен обязательный контроль с металлодетекторами на входе.

— Также проведен специальный инструктаж со старостами групп, заведующими кафедрами, преподавателями о том, что они должны сообщать руководству вуза о любых агрессивных высказываниях и агрессивном поведении студентов. Такая практика появилась у нас еще после трагических событий февраля 2021 года, в результате конфликта наших студентов погиб один из них. Теперь, в связи с ужасными событиями в Перми, мы попросили наших преподавателей и студентов быть особенно внимательными к тому, что говорят и что делают окружающие их люди в университете, — сообщили в пресс-службе НГТУ.

В НГПУ сообщили, что все объекты университета, общежития и прилегающая территория охраняются частными охранными предприятиями.

— Въезд на территорию ограничен шлагбаумами, вход в учебные корпуса осуществляется через СКУД (систему контроля и управления доступом) по пропускам, также учебные корпуса и общежития оснащены тревожными кнопками. На территории НГПУ установлено около 500 камер видеонаблюдения, их количество каждый год увеличивается. Данные меры безопасности можно считать удовлетворительными для обеспечения нормального учебного процесса и функционирования университета, — сообщили в пресс-службе НГПУ.

В СИУ РАНХиГС после событий в Перми администрация проводит несколько мероприятий по обеспечению безопасности студентов и сотрудников.


— Усилен контроль за установленным порядком прохода лиц, проезда автотранспорта, вноса (выноса)/ввоза (вывоза) имущества и материальных ценностей, в т. ч. с помощью системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом, также при необходимости применяют металлодетекторы. Сотрудники дежурных смен отдела охраны проводят ежесуточный мониторинг видеонаблюдения с камер, расположенных по периметру территории, а также на входах в филиал и студенческие общежития, — ответили в пресс-службе РАНХиГС.

Кроме этого, 27 мая, после трагических событий в Казани, на территории Сибирского института управления РАНХиГС прошли плановые антитеррористические учения по проверке готовности вуза к нештатным ситуациям, эффективности взаимодействия с силовыми структурами и антитеррористической защищенности. На 2021 год на территории учебного комплекса СИУ РАНХиГС и в студенческих общежитиях запланированы 5 учебных тренировок по эвакуации людей из зданий. Также в настоящий момент планируется встреча с руководителями ЧОП о вопросе качества предоставления услуг. Администрация СИУ РАНХиГС выразила глубокие соболезнования пострадавшим во время стрельбы в ПГНИУ.

В середине мая в Казани произошла стрельба в гимназии № 175. Подросток ворвался с оружием и расстрелял людей, власти подтвердили гибель девять человек, пострадали 21 человек. Позже в МВД заявили, что стрелок действовал в одиночку. Это 19-летний местный житель. Тогда камеры засняли, как казанский стрелок зашел в школу. 12 мая было объявлено в Татарстане днем траура.

На следующий день после трагедии, 12 мая, власти и силовики Новосибирска проверили антитеррористическую защищенность более 30-ти школ. Тогда в мэрии заявили, что на сегодня все школы оснащены системами видеонаблюдения, рамками металлодетекторов и тревожными кнопками. При этом департамент образования мэрии направил телефонограмму во все образовательные организации с рекомендациями. Их перечень мы опубликовали здесь.

Сегодня НГС публиковал авторскую колонку директора частного новосибирского колледжа Сергея Чернышова, в которой он рассуждал о причинах трагедии в Перми, и почему в России не могут защитить детей и студентов от подобных нападений.

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охранастрельбатрагедия в Пермиуниверситет
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