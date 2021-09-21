Новосибирские вузы начали усиливать охрану после трагедии в Перми

Новосибирские вузы начали усиливать охрану и ужесточать пропускной режим после трагедии в Перми. Вчера студент ПГНИУ устроил стрельбу в учебном корпусе — в результате 6 человек убиты, 24 ранены. Стрелка задержали — он был ранен, его доставили в больницу и прооперировали. По последним данным, он находится в реанимации. Трагедия в Перми вызвала новую волну обсуждения безопасности в образовательных учреждениях.



— В связи с произошедшими событиями в Перми университет организовал внеочередную проверку средств оповещения, порядка организации и несения дежурства службой охраны. Также для сотрудников ЧОП (частное охранное предприятие) проводится внеочередной инструктаж и тренировки на отработку порядка действий при поступлении сигнала о террористической угрозе и его прохождении на телефон экстренных служб 112, — рассказали в пресс-службе НГУ.