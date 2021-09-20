Стрельба в ПГНИУ, есть погибшие: собираем информацию в режиме онлайн

Мы нашли в соцсети «ВКонтакте» пост от человека, который, возможно, и является стрелявшим в университете. Пост размещен в 11:30. Приводим его текст:

«Произошедшее не является терактом (по крайней мере, с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был нерелигиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно. Наверное, пишу это для упрощения работы СК или тем, кто будет всё это разгребать. По ходу буду дописывать свои мысли, а сейчас начну с хронологии своих действий.



Думал об этом давно, шли годы, и я понял, что настал час сделать то, о чём я мечтал. С середины 10 класса начал откладывать деньги на покупку огнестрельного оружия, или же в случае неудачи в его приобретении деньги были бы использованы для получения водительских прав категории В1. Для меня не имело значение, как я это сделаю, буду ли использовать оружие или машину, а возможно, и бомбу с ножом. Решил отталкиваться от плана с оружием только потому, что всю жизнь у меня неплохо получалось стрелять, особенно после того, как я увидел результаты по стрельбе своих одноклассников примерно два года назад — жалкое зрелище.



К марту 2021 года я собрал достаточную сумму для покупки оружия, после исполнения 18 лет начал процедуру получения лицензии.



Приблизительно 13 марта я написал заявление на получение охотничьего билета, после чего отправился в психиатрическую клинику по адресу Петропавловская, 74 для получения справки. Психиатром была женщина в возрасте, после того как она задала мне пару вопросов наподобие: «Курите? Пьете? Наркотики употребляли? Зачем оружие?», попросила у меня приписное, которого у меня с собой не было, после чего сказала о том, что нужно вернуться к ней, но уже с приписным, так как без него выдавать справку она отказывалась. Я знал, что для получения этой справки приписное не нужно, но решил пойти на сотрудничество с врачом, в конце концов, проблемы в моём деле мне были не нужны. Вернувшись через пару дней с приписным и снова попав на прием, я услышал следующее: «Я посмотрела записи, и в них написано, что я не доверяю вашим ответам», после этого она предложила мне пройти платного психолога, который находился левее по коридору. Заплатив деньги в кассу, я пошел на прием, через час с небольшим настала моя очередь, психолог вновь задала мне те же вопросы, после чего сказала о том, что нужно пройти тест, и ушла за ним. Вернувшись, она сообщила о том, что сегодня я не успею пройти тест, упомянув следующее: «Вам нужно пройти тест на тип личности, он большой, примерно на 500 вопросов», после этого попросила меня вернуться через пару дней. После возвращения домой мне не составило труда найти этот тест, прочитать про критерии оценивания и пройти его пару десятков раз за выходные. Вернулся на прием через несколько дней, зная ответы на вопросы, довольно быстро прошел данный тест. Следующий тест, который она мне дала, был тестом с визуальным изображением ситуаций, в котором нужно было написать свою реакцию на те или иные события, так уж совпало, что одной моей знакомой во время учебы давали данный тест как домашнее задание и она скидывала его мне, поэтому и на него я знал ответы. Суть следующего теста была в продолжении незаконченных предложений, отталкиваясь от прошлых тестов, примерно понимал, какие ответы будут правильными. В конце мне выдали лист А4 и попросили нарисовать человека и некое несуществующее животное. После сдачи всех тестов пару дней ждал результаты, вернулся на прием к психиатру, она сообщила об успешно пройденном тестировании и сначала вручила мне справку для водительских прав, заметив ошибку, переделала и выдала справку об отсутствии противопоказаний к владению оружием. За время нахождения в больнице не покидало ощущение того, что те, кто должен лечить, сами больны.



После этого отправился в наркодиспансер на улице Монастырской, точный адрес не помню, сдал анализы, прошёл офтальмолога и нарколога-психиатра который задавал такие же вопросы, как и врачи до него, там я получил справки 002оу и 003оу. После этого забрал охотничий билет из МФЦ.



Следующим шагом было обучение безопасному обращению с оружием. 1 апреля пришёл в образовательный центр «Олимп» находящийся возле стадиона «Динамо», около 3–4 часов сидел 1 на 1 с инструктором который рассказывал мне то, что я и так уже знал. После этого вместе с инструктором и ещё одним клиентом, пришедшим позже, пошли в тир для пробных стрельб. На следующий день пришёл на экзамен, тест был похож на тот, который сдают при получении водительских прав, из 150 вопросов в области закона об оружии, охотминимума и вопросов по типу: «что будет если в 70ый ствол засунуть 76мм патрон и выстрелить», выбирают 10 в случайном порядке, можно допустить 1 ошибку. Тест сдал быстро, после этого отправился на экзамен по стрельбе, успешно сдав его, получил сертификат.



Далее купил сейф, отправил заявление на госуслугах, прошёл проверку сейфа сотрудниками росгвардии. Лицензию на приобретение забрал примерно 28 апреля, в тот же день поехал покупать оружие.Оружие покупал в магазине «Инструмент-оружие» на улице Героев Хасана 64.Выбор по моим критериям в наших магазинах был не особо большой, нужен был любой помповый дробовик с пистолетной рукояткой и возможностью регулировки приклада.Полуавтоматические ружья не рассматривал, возможно они и дают больший темп стрельбы, но могут подвести в самый ответственный момент, ну а про ланкастер с парадоксом и говорить не стоит, они не покажут такой же эффективности при стрельбе по толпе как заряд картечи.



Через пару дней после покупки оружия отправил заявление на госуслугах для получения разрешения на хранение и ношение.Инцидент в Казани можно сказать сыграл мне на руку, в тот же день(11 мая если верно помню) был звонок с росгвардии, мне сообщили, что связи с поступившим сверху приказом сегодня ко мне придут сотрудники для повторной проверки условий хранения оружия.Придя и заполнив все бумаги они также сняли номера с оружия, благодаря чему мне не пришлось везти его в ЛРО.Разрешение мне выдали позже даты выдачи указанной на лицензии, на ней указано 22 мая, хотя забрал я её 27 мая, как раз после начала каникул в школах.Возможно они решили подстраховаться на всякий случай.



В первоначальном плане в качестве места для нападения я выбрал свою уже бывшую школу, но в конце марта я решил изменить место.Школа была слишком неприятным местом для того чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни, да и у детишек там не особо много путей отхода для спасения, при этом и сам я решил подождать для того чтобы увидеть результаты ВВК(по итогу в армию меня к сожалению не забрали).Как оказалось, даже если бы я не изменил место, то в любом случае не успел бы к концу учебного года.Связи с этими обстоятельствами пришлось отправляться на сдачу гос экзаменов к которым я не готовился, в то же время я выбирал место для нападения, рассматривал разные варианты: торговые центры, ЛРО, больницы, призывной пункт, театры, вокзал.Все эти объекты не подошли мне по расписанию, нужно было место в котором наибольшая концентрация людей будет в понедельник ближе к полудню, поэтому мне оставалось лишь ждать списки зачисленных в ВУЗы, чтобы узнать какое из учебных заведений подпишет себе приговор.К концу мая стал понимать, что мне всё труднее себя контролировать.Решил меньше контактировать со своим кругом общения, с некоторыми людьми вовсе прекратил общение так как казалось, что я могу причинить им вред.



Университетом допустившим самую серьёзную ошибку в его истории оказался ПГНИУ, года 4 назад, наверное, я был бы рад сюда поступить, но сейчас это уже не имеет значения.Я заприметил этот ВУЗ ещё во времена когда ходил в него на курсы в 9 классе, мне понравилось большое количество корпусов и соответственно студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущевки вокруг.Не самое худшее место чтобы умереть.



20 июля решил проверить работоспособность дробовика, пришлось ехать 23км на общественном транспорте до стрельбища «Лосиный лог».На стрельбище выяснил, что по штатным прицельным приспособлениям выстрелы идут вниз примерно на 15см, и это с учётом стрельбы на дистанцию около 30 метров, подкрутка прицела ничего не меняет, но это все равно не будет проблемой, не думаю, что придётся стрелять более чем на 20 метров, да и пули использовать я не собираюсь.В качестве основного боеприпаса я решил выбрать крупную картечь.



27 августа приобрёл всё в том же «Инструмент-оружие» патроны с картечью в количестве 105шт, также 26 патрон осталось после стрельбища, есть ещё пачка дроби номер 7, но она так и останется лежать в сейфе.Брать больше патрон смысла нет, не думаю, что получится даже 50 отстрелять, но на запас взять стоит.Хотел собрать СВУ на базе пероксида ацетона, но смысла от него не будет, бомба лишь замедлит меня, надо идти на легке.



Пока не знаю, закончить всё самому или дать это сделать сотрудникам полиции, думаю второй вариант будет веселее, всё равно нейтрализация меня не будет для них серьёзной проблемой.Не могу исключить и того, что меня могут задержать.Ха, тогда я окажусь тем ещё неудачником.



Всё вокруг выглядит так искусственно, как во сне, словно я наблюдаю за действиями моей оболочки от 3 лица.Каждый день является повторением прошлого, всё начинается со звона в голове.Всегда сложно было общаться с людьми, непонятны их эмоции.Что уж держать в тайне, ещё со времён начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль.Их страдания, страх на лицах, эти эмоции я в них понимал, ведь они были искренние.Приходилось подавлять желание уничтожить всё вокруг себя, но я понял, что не смогу так существовать, если бы я не сделал это сейчас, то в будущем всё равно убил бы кого-нибудь.Меня нельзя было остановить, как я и говорил, для меня не имело значения кого убивать и каким способом, мои родственники и друзья не смогли бы ничего сделать, любого врача психиатра я бы смог обмануть, единственное, что могло меня остановить-смерть, благо она близка.



Сколько бы я не спал, энергию сон не прибавляет.Как же я устал.Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути, оставить в этом мире как можно больше боли, те кого я не смогу убить, навсегда запомнят этот день.Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы, лишь ради этого момента.Я презираю себя так же, как и всех вас.Как же хорошо, что скоро все закончится.Я смогу почувствовать себя живым хотя бы в эти 10 минут.

Этот день станет самым насыщенным днём в моей жизни, я проживу его так, как многие из вас не проживают свои жизни.Не знаю скольких я смогу убить, но я сделаю всё чтобы забрать с собой как можно больше.Мне плевать на «популярность», хоть я и прекрасно понимаю, что СМИ, учуяв запах мертвечины, наверняка слетятся на место как стервятники.Обо мне будут говорить неделю или месяц и забудут, но я буду лежать в могиле, мне будет всё равно.



Сколько себя помню, всегда думал о смерти, никогда не верил во всю религиозную чушь про рай и ад, мне кажется, что после смерти нет ничего, ты просто исчезаешь, будто бы тебя никогда не было.Странно, что людей так пугает смерть, неважно когда, но каждый из вас всё равно умрёт, процесс необратим, я лишь ускорю его для некоторых из вас.Если библия окажется правдой, то насколько я понимаю меня ждёт ад, хотя если подумать, то наверное почти каждый человек совершал как минимум один из смертных грехов, поэтому в ад я отправлюсь не один, а с целой горой грешников, ха ха ха.



1 сентября пришёл в университет, выступал вроде как представитель гражданской обороны.Рассказал о том какие опасности могут ждать студентов, упомянул про теракты, сообщив о том, что «служба безопасности» (университета как я полагаю)наблюдает и выискивает потенциальных террористов.Их СБ явно не ожидает, что первокурсник который проучился всего 3 недели придёт их убивать.



Встретился со своими однокурсниками, не думаю, что есть смысл даже пытаться запомнить их имена.Странное чувство, будто бы многих из них я уже видел и не раз, их внешность, голоса, поведение, всё кажется слишком знакомым.С уверенностью могу сказать, что они даже представить не могут какой аттракцион будет всех ждать.



Первые пары были довольно унылыми, хотя все всегда мне говорили о том, что в университете гораздо веселее нежели в школе.Зато я решил, что буду входить через ближайший к вокзалу вход.В 11:30 начнётся пара, у входа будет небольшое количество людей, студенты используют входы как курилки по причине запрета курения на территории, поэтому курильщики отправятся на тот свет первыми(курение и правда убивает).Думаю в корпусах не сразу поймут, что к чему, а я в это время уже буду на территории университета.Вопрос только в том, как быстро сотрудники полиции отреагируют на произошедшее, ведь они находятся на вокзале в 2 минутах ходьбы.



За время общения с однокурсниками пара человек показались мне теми кто достоин жить.Если встречу кого-нибудь из них, то дам уйти.



Когда нибудь замечали в каком месте вы живёте?Алкаши потерявшие человеческий облик плетутся в магазин за спиртом, старые ублюдки в общественном транспорте готовы перегрызть друг другу глотки, мерзкое быдло работающее в сфере услуг и другая мразь обитающая вокруг.Среди социального дна почти поголовно один биомусор, но и «сливки общества» представляют из себя такую же биомассу, хоть и имеющую больше ресурсов для своего бесполезного существования.На улицах грязь, мусор, крысы бегают возле дома, везде старые однотонные хрущёвки.



Единицы из вас заслуживают существования.Вы придумали огромное количество идеологий, создали кучу философских учений, но ничего из этого не изменит вашей уродливой натуры.Вы жадные, эгоистичные, трусливые и злые существа, хотя и считайте себя лучше всех других биологических организмов.Будем честны, вы также считайте себя лучше меня, но почему?Наверное потому что вы не убивали «невинных» безоружных людей?Потому что вы являетесь достойными членами общества?В вашей жизни есть смысл?Вы приносите пользу обществу?ХА ХА ХА.Всё что заставляет вас оставаться законопослушными гражданами-система, которую вы сами и создали.Не будь подобные моим действия наказуемыми и порицаемыми общественностью, то вы давно уничтожили бы друг друга, все ваши низменные качества всплыли бы наружу и вы бы узрели кем на самом деле вы все являетесь. *** вас всех!



Определился с датой, буду выдвигаться 20 сентября.Пока пытаюсь изучить проходы между корпусами, благо в этом мне помогает их приложение с детальным планом территории университета.Масштабы университета явно не расчитаны на одного стрелка, поэтому если все моментально начнут эвакуацию, а не останутся в корпусах, то возможно выживут.



Завтра нужно выступать, странное ощущение спокойствия, словно завтра меня ждёт обычный день, та же рутина, что и всегда.Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем кто встанет на моём пути.Звон стал ещё сильнее, будто бы мою голову сдавливают тиски.Не покидает ощущение того, что все вокруг всего лишь сон.Не вижу смысла писать что-то ещё.Под конец могу сказать, что я не первый и далеко не последний.Вас не спасёт запрет оружия, вас будут убивать машинами, бомбами, ножами, всем, что попадется под руку.Такие отбросы как я, будут уничтожать всё вокруг вас, потому что мир прогнил, вы все сгнили изнутри.

