«Роды принимали дети»: сибирячку заподозрили в убийстве новорожденного — как она пыталась уйти от ответственности

Мама в СИЗО, дети у родственницы

О том, что многодетная сибирячка Юлия из поселка Светлая поляна Болотнинского района уже в 5 раз стала мамой, полицейские и чиновники узнали только 11 марта — через две недели после того, как женщина родила дочь и сразу же опустила ведро с новорожденной малышкой в погреб. Крошечный трупик оставался в доме дольше двух недель, и нашли его по случайности: как рассказали НГС соседи женщины, в полицию о шокирующей ситуации рассказали ее родственники.



Поначалу горе-мать оставили дома: женщина воспитывает троих сыновей, ее супруг отбывает наказание за двойное убийство. Полицейским она рассказала, что ребенок не кричал и не шевелился, и она решила, что его не спасти. Не посмотрела даже пол — то, что это девочка, узнали, лишь подняв из погреба страшную находку.

