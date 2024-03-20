«Роды принимали дети»: сибирячку заподозрили в убийстве новорожденного — как она пыталась уйти от ответственности

О том, что в одном из частных домов поселка Светлая поляна Болотнинского района Новосибирской области обнаружили тело новорожденного младенца, стало известно почти неделю назад, но обсуждать эту тему не перестали до сих пор. Официальная информация скупа: 34-летняя местная жительница родила жизнеспособного младенца в ведро, а затем опустила его в неотапливаемый погреб. Детали истории только прибавляют ужаса и ощущения безнадежности. Журналисты НГС вновь пообщались с соседями семьи и общественниками и узнали, как Юлия пыталась уйти от ответственности и где сейчас ее старшие дети.
Мама в СИЗО, дети у родственницы
О том, что многодетная сибирячка Юлия из поселка Светлая поляна Болотнинского района уже в 5 раз стала мамой, полицейские и чиновники узнали только 11 марта — через две недели после того, как женщина родила дочь и сразу же опустила ведро с новорожденной малышкой в погреб. Крошечный трупик оставался в доме дольше двух недель, и нашли его по случайности: как рассказали НГС соседи женщины, в полицию о шокирующей ситуации рассказали ее родственники.
Поначалу горе-мать оставили дома: женщина воспитывает троих сыновей, ее супруг отбывает наказание за двойное убийство. Полицейским она рассказала, что ребенок не кричал и не шевелился, и она решила, что его не спасти. Не посмотрела даже пол — то, что это девочка, узнали, лишь подняв из погреба страшную находку.
По словам соседей, это была не единственная попытка Юлии запутать следователей.
— Она подговаривала сестру, чтобы та прошла осмотр у гинеколога вместо нее, — говорит жительница Светлой поляны Елена (имя изменено по ее просьбе). — Когда ее повезли на осмотр в город в поликлинику, ее сестра была там. Юлия позвонила ей, чтобы та пришла в поликлинику, — они надеялись, что сотрудник полиции с ними в кабинет не зайдет.
Впрочем, то, что в ее доме нашли трупик новорожденного ребенка, уже было неоспоримым фактом, а за убийство чужого малыша женщину, не испытавшую гормональной бури после родов, могли бы наказать куда строже. Но в любом случае блестящий план провалился: полицейские объяснили врачам, кого именно нужно обследовать. Оказалось, серьезного вреда физическому здоровью женщины причинено не было — и это несмотря на то, что рожала Юлия дома.
— Этого я лично не знаю, но слышала, что принимать роды ей помогали собственные дети. И потом рассказывали об этом в школе, но никто мер не принял, — добавляет Елена. — Не знаю, правда ли это, но в школе потом точно всех допрашивали.
Уверенности в том, что дочь Юлии родилась мертвой, не было ни у соседей, ни у следователей. Лишь после проведения экспертизы стало понятно: младенец умер уже в подвале.
СК возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ — убийство матерью новорожденного ребенка. Спустя пару дней Болотнинский районный суд решил, что как минимум до мая сибирячку следует изолировать от общества.
— В настоящее время фигурантке по делу предъявлено обвинение, и судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — прокомментировали арест в пресс-службе областного следственного управления СК.
По словам уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, троих сыновей Юлии временно передали родственнице матери, но о юридической процедуре ограничения прав речи пока не шло.
— Детей хотел их родной дедушка — дядя Ваня, отец ее мужа — забрать, но ему не отдали. Тогда он попросил Наташу, сестру Юли, их забрать, — говорит Елена.
— Мальчишек тетя забрала, — подтверждает еще одна соседка Мария (имя также изменено). — У нее своих детей полон дом, но семья нормальная, приличная.
— А что вы имеете в виду под словом приличная?
— Да нормальная она, не пьет, не гуляет.
— А сама Юлия?
— Она с краю [деревни] живет, по улице подходить не обязательно. Но все знали: она детей в гости — и сама гостей встречает. Одного мужика я точно видела.
По словам Марии, полицейские забрали многодетную сибирячку тихо, без скандалов: сказали, что в Болотное на осмотр. Назад она уже не вернулась.
Проблемы отцовства
О том, что дедушка мальчиков Иван Иванович хотел бы воспитывать внуков самостоятельно, говорит и правозащитница Анна Тажеева, которая знакома с семьей Юлии с 2020 года. Тогда многодетная сибирячка тоже родила дочь, но поступила с ней гуманнее: завернула малышку в одеяло и оставила сверток на остановке общественного транспорта. Затем она решила вернуть ребенка и даже поехала для этого в Москву на программу «Мужское и женское», но опека дала категоричный отказ.
Кто отец маленькой девочки, женщина так и не сказала. Ясно было только, что это не ее муж. Так же не известно имя отца малышки, которая родилась 26 февраля 2024 года и в тот же день погибла.
— Лучше бы отец или отцы этих девочек сходили и проверились, сдали анализы. — говорит Анна Тажеева. — В 2020 году, во время съемок программы, от начальницы опеки мы узнали, что девочку, выброшенную на остановке, проверяли на тяжелое вирусное заболевание, которым она могла заразиться от матери внутриутробно. К счастью, диагноз у девочки не подтвердился, но имени отца Юлия так и не назвала. Кто он, знает ли о рисках — не известно.
За убийство новорожденного ребенка сибирячке грозит до 5 лет колонии, и у нее есть риск получить срок, близкий к максимальному: она уже пыталась избавиться от одной дочери и выслушала приговор за неуплату алиментов. Но жители Светлой поляны сомневаются в том, что женщина сможет отбывать наказание:
— Дядя Ваня [дедушка сыновей Юлии] хочет, чтобы Юлию признали невменяемой. Не в тюрьму посадили, а положили в психушку, — говорит Елена.
Возможно, причина этого в том, что в Светлой поляне говорят, будто роды у Юлии принимали ее собственные сыновья. Страшный слух это или еще более жуткая реальность, Елене не известно.
НГС также обратился к сестре Юлии, Наталье, чтобы узнать, действительно ли она забрала племянников к себе. Сибирячка ответила, что детей забрала третья сестра, и они в порядке.
Болотнинское ЧП произошло практически одновременно с другим шокирующим происшествием, в Каргатском районе Новосибирской области. Там 3-месячный мальчик впал в кому после того, как выпал из коляски. В отношении его матери также возбудили уголовное дело.