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Не выключила телевизор: сибиряк избил дубиной супругу — женщина скончалась

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

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Инцидент произошел в ночь на 2 ноября 2023 года

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В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела мужчины, которого обвинили в убийстве 89-летней супруги. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, сибиряк избил женщину деревянной дубиной.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 2 ноября 2023 года в Горно-Алтайске после ссоры супругов. Конфликт возник из-за отказа женщины выключить телевизор.

— <…> обвиняемый из внезапно возникших личных неприязненных отношений к супруге деревянной дубиной нанес последней множественные удары по голове и различным частям тела, причинив тем самым телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — сообщили в ведомстве.

В результате женщина скончалась на месте происшествия. Уголовное дело в отношении 88-летнего мужчины возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи уточнили, что сибиряк раскаялся и признал вину в полном объеме.

— Мужчина является инвалидом 2 группы, передвигается на инвалидной коляске. Ввиду престарелого возраста и указанных обстоятельств в отношении него избрана более мягкая мера пресечения, не связанная с лишением свободы, — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Накануне стало известно, что в Алтайском крае 37-летнего мужчину обвинили в убийстве матери. По версии следствия, он задушил женщину пододеяльником

Уголовное делоУбийствоСледователиРеспублика АлтайПожилые
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