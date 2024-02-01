Не выключила телевизор: сибиряк избил дубиной супругу — женщина скончалась

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела мужчины, которого обвинили в убийстве 89-летней супруги. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, сибиряк избил женщину деревянной дубиной.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 2 ноября 2023 года в Горно-Алтайске после ссоры супругов. Конфликт возник из-за отказа женщины выключить телевизор.
— <…> обвиняемый из внезапно возникших личных неприязненных отношений к супруге деревянной дубиной нанес последней множественные удары по голове и различным частям тела, причинив тем самым телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — сообщили в ведомстве.
В результате женщина скончалась на месте происшествия. Уголовное дело в отношении 88-летнего мужчины возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи уточнили, что сибиряк раскаялся и признал вину в полном объеме.
— Мужчина является инвалидом 2 группы, передвигается на инвалидной коляске. Ввиду престарелого возраста и указанных обстоятельств в отношении него избрана более мягкая мера пресечения, не связанная с лишением свободы, — уточнили в ведомстве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Накануне стало известно, что в Алтайском крае 37-летнего мужчину обвинили в убийстве матери. По версии следствия, он задушил женщину пододеяльником