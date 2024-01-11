Первый замгенпрокурора России зачитает обвинение бывшей коллеге из Новосибирска

В Ленинском суде Барнаула назначили дату первого заседания по делу бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок. Её обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).
В карточке дела, опубликованной на сайте суда, отмечено, что обвинение поддерживает первый заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин. Заседание назначено на 23 января.
Суть обвинения Кузьменок до сих пор официально не звучала. Известно, что государственный советник юстиции третьего класса (соответствует званию генерал-майора) выступает фигуранткой уголовных дел против бывших прокуроров Новосибирска и НСО Дениса Ференца и Владимира Фалилеева.
Фалилеева уже судят в Барнауле. Его обвиняют в том, что на протяжении нескольких лет он покровительствовал известному новосибирскому бизнесмену Олегу Яровому: в частности, избавлял его предприятия от прокурорских проверок. Взамен, по версии следствия, бывший прокурор Новосибирской области получал деньги и дорогие подарки. В конце декабря гособвинение запросило для него 9 лет 10 месяцев заключения в колонии строгого режима.
О том, что в отношении Любови Кузьменок возбуждено уголовное дело, стало известно 14 февраля 2022 года. Через 10 дней ее заочно обвинили во взятке, а затем объявили в международный розыск. Женщину задержали в Москве 4 июля и поместили в СИЗО. В том же месяце в сети опубликовали видео, на котором Любовь Кузьменок говорит о том, что не знала о розыске и проходила лечение в Республике Беларусь. В январе 2023 года экс-прокурора этапировали из Москвы в Новосибирск. Осенью Восьмой кассационный суд постановил что дело Кузьменок рассмотрит Ленинский суд Барнаула.