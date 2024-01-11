Первый замгенпрокурора России зачитает обвинение бывшей коллеге из Новосибирска

О том, что в отношении Любови Кузьменок возбуждено уголовное дело, стало известно 14 февраля 2022 года. Через 10 дней ее заочно обвинили во взятке, а затем объявили в международный розыск. Женщину задержали в Москве 4 июля и поместили в СИЗО. В том же месяце в сети опубликовали видео, на котором Любовь Кузьменок говорит о том, что не знала о розыске и проходила лечение в Республике Беларусь. В январе 2023 года экс-прокурора этапировали из Москвы в Новосибирск. Осенью Восьмой кассационный суд постановил что дело Кузьменок рассмотрит Ленинский суд Барнаула.

