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Виктора Толоконского вызвали в СК на допрос по уголовному делу

Бывший глава Новосибирской области и Красноярского края пока хранит молчание о своей роли в громком уголовном деле

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Бывший губернатор края Виктор Толоконский оказался втянут в уголовное дело против депутата ЗС Александра Глискова

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Экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский проходит свидетелем по уголовному делу депутата местного Заксобрания Александра Глискова.

Эту информацию 27 декабря NGS24.RU подтвердила адвокат Глискова Марина Васильева. По ее словам, информация о допросе Толоконского всплыла в ходатайстве следователя, который обосновывал продление срока содержания Глискова под стражей.

— Несмотря на отсутствие подробностей, мы уверены, что ничего сенсационного Толоконский не рассказал. У них с Глисковым фактически не было взаимодействия. <...> Просто есть свидетели, которые утверждают, что Глисков чуть ли не пинком дверь к Толоконскому открывал и решал там с ним якобы какие-то мутные вопросы. Этого априори быть не могло, — изложила свою позицию защитник депутата.

Журналист NGS24.RU позвонил Толоконскому, но политик не взял трубку. Сообщение корреспондента с вопросами об участии Толоконского в деле Глискова осталось без ответа спустя сутки.

Виктор Толоконский работал губернатором Красноярского края с 2014 по 2017 год. До этого он с 2000 по 2010 был губернатором Новосибирской области.

В конце ноября 2023 года красноярская редакция публиковала письмо Глискова из СИЗО. В нем депутат упомянул, что, по версии стороны, обвинения, он якобы должен был «обсудить кадровый вопрос» с Толоконским по поводу дорожной фирмы «КрайДЭО». Парламентарий эту версию отрицает.

Уголовное дело на Александра Глискова возбудили 31 октября 2023 года, на следующий день его задержали. По версии следствия, Глисков в 2016–2017 годах вымогал деньги у Самеда Юсубова, который на тот момент работал заместителем генерального директора госпредприятия «КрайДЭО». Глисков якобы обещал распространить в интернете и СМИ негативную информацию о деятельности ГП «КрайДЭО», что могло бы привести к увольнению Юсубова. Деньги Юсубов якобы передал Глискову через Сергея Титова, депутата Заксобрания Красноярского края III созыва от ЛДПР, который получил 8 лет за взятку в 2020 году.

В том же конце ноября 2023 года NGS24.RU сообщал о еще одном фигуранте дела Глискова — это бывший депутат краевого Заксобрания Евгений Черных. Экс-парламентарий рассказал, что по поводу Глискова силовики общались с ним еще летом этого года. В 2016 году Черных избрался в ЗС от ЛДПР, но позже вышел из партии и в 2021 году безуспешно пытался попасть в новый созыв ЗС от «Единой России». Сейчас Черных занимается кинобизнесом и продюсирует фильмы.

В начале декабря 2023 года офис СГК обыскали силовики — по данным нашего источника, в связи с делом Глискова.

Ранее суд отказался изменить Александру Глискову меру пресечения — его оставили в СИЗО как минимум до 31 января 2024 года.

Все материалы, посвященные делу Глискова, можно прочитать в специальном разделе.

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