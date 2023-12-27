Виктора Толоконского вызвали в СК на допрос по уголовному делу

Журналист NGS24.RU позвонил Толоконскому, но политик не взял трубку. Сообщение корреспондента с вопросами об участии Толоконского в деле Глискова осталось без ответа спустя сутки.

Виктор Толоконский работал губернатором Красноярского края с 2014 по 2017 год. До этого он с 2000 по 2010 был губернатором Новосибирской области.