«Получил больше 25 миллионов рублей»: на чем «погорел» начальник самарского МЧС Олег Бойко

В Самарской области разразился коррупционный скандал. Начальника регионального ГУ МЧС заподозрили в получении взяток от местных бизнесменов. По самым скромным подсчетам, речь идет о сумме в 25 миллионов рублей. Наши коллеги из 63.RU рассказывают всё, что известно о задержании Олега Бойко и о нем самом.
Хотел уволиться, но попал в наручники
Олегу Бойко 56 лет. Он родился 28 декабря 1966 года в Симферополе. В 1988 году окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище. Затем, уже в 2012 году, Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. А в
После окончания училища больше 10 лет Олег Бойко посвятил службе в армии. В основном он занимал руководящие должности, связанные с артиллерией (командир взвода управления гаубичной самоходно-артиллерийской батареи; начальник штаба; командир спортивной роты; помощник начальника мобилизационной группы; начальник станции космической связи).
В 2002 году Олег Бойко прибыл в Самару, где возглавил один из отделов городского управления по делам ГО и ЧС. В 2008 году — перешел на службу в ГУ МЧС России по Самарской области. Здесь он прошел путь от заместителя начальника отдела планирования (мероприятий ГО и предупреждения ЧС) до начальника регионального ведомства.
Руководящую должность Олег Бойко занял 14 марта 2014 года по указу президента России. На этом посту он сменил Юрия Иванова. Его предшественник возглавил департамент по вопросам общественной безопасности в правительстве Самарской области.
В 2016 году Олегу Бойко присвоили звание генерал-майора внутренней службы. А в сентябре 2019 года его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В громких скандалах глава самарского ГУ МЧС замечен не был. Интервью в СМИ он давал нечасто, но и не прятался от прессы. Всегда выезжал на места крупных ЧП и довольно откровенно высказывал свое мнение. Например, о пожарах в старой Самаре. Горожане заявляли, что чаще всего причиной были поджоги, а вот Олег Бойко говорил, что виновниками были сами жильцы.
С соблюдением требований пожарной безопасности (речь о публично известных случаях) в регионе было довольно строго. Например, на Масленицу запрещали сжигать Маслену, тогда как в других регионах это делали свободно.
Как заявил депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн, Олег Бойко рассчитывал повторить путь своего предшественника.
— Он планировал уйти из МЧС и перейти на работу в региональное правительство, — рассказал парламентарий.
Задержали люди в масках
Олега Бойко задержали 18 декабря. Его подозревают в получении взяток в особо крупных размерах. Вот какую фабулу уголовного дела озвучил Александр Хинштейн.
— По версии следствия, Олег Бойко долгое время был покровителем группы компаний «Витязь», которые занимаются пожарной безопасностью. За продвижение интересов конторы генералу вручили кредитную карту. С нее он регулярно снимал деньги в банкоматах. Таким образом Олег Бойко получил больше 25 миллионов рублей, — сообщил парламентарий в своем телеграм-канале.
По словам народного избранника, вместе с Олегом Бойко задержали его возможных соучастников.
— Речь идет о руководителях «Витязя» Яне Гущине и Елене Тютюнник. Во время обысков изъяли «черную бухгалтерию», которая подтверждает регулярные передачи взяток генералу, — добавил парламентарий.
Как заявил Александр Хинтшейн, коммерсанты также стали фигурантами уголовного дела о взятках. Его возбудили представители Главного следственного управления Следственного комитета России. А в операции по задержанию возможных участников схемы участвовали сотрудники УФСБ, управления по борьбе и противодействия коррупции МВД и следователи из центрального аппарата СКР.
Не исключено, что фигурантов этапируют в Москву. Здесь же будут рассматривать ходатайства о выборе меры пресечения для задержанных.
Что известно про «Витязь»?
По данным системы «Контур.Фокус», в Самарской области зарегистрировано 4 действующих ООО «Витязь». Три из них — это частные охранные организации, последняя занимается управлением арендованным имуществом.
Однако только в одной из них учредителем был самарский бизнесмен Ян Гущин. Речь идет об ООО «Частная охранная организация "Витязь"». Компанию зарегистрировали в 2014 году. Основной профиль деятельности — «оказание охранных услуг, в том числе и частных». Причем Ян Гущин был единственным владельцем компании с июля 2015 года до июля 2018 года. Затем он передал 90% доли в конторе предпринимательнице Ольге Васильевой, а в ноябре 2019 года отдал ей фирму в полное владение.
При этом с ЧОО «Витязь» Елена Тютюнник никак не связана. Вместе с Яном Гущиным они владели или руководили другими конторами:
- ООО «Консалт-С». Фирма специализируется на оказании бухгалтерских услуг. Компания зарегистрирована в Самаре в июне 2018 года. На данный момент руководителем и единственным учредителем как раз является Елена Тютюнник. Яну Гущину же принадлежала половина доли в конторе с июня 2018 года до декабря 2020 года.
- ООО «Современные автоматизированные инженерные технологии» (ООО «САМИТ») из Тольятти. Контору зарегистрировали в декабре 2018 года. Основной профиль деятельности — производство электромонтажных работ. С октября 2023 года в этой фирме 65% принадлежат Яну Гущину, 25% — Елене Тютюнник и оставшиеся 10% — Илье Хураскину (он же занимает пост руководителя).
- Союз «Противопожарных региональных обществ» (СОЮЗ «ПРО»). Одним из профилей этой фирмы как раз и является «деятельность по обеспечению пожарной безопасности». Ян Гущин и Елена Тютюнник были учредителями в этой фирме. Теперь же первому из коммерсантов досталось место генерального директора.
Так что точно установить, о какой конкретно конторе идет речь, пока что невозможно.
Что говорят силовики?
Редакция 63.RU обратилась за комментариями в ГУ МЧС России по Самарской области, региональную полицию, Следственный комитет и прокуратуру. Во всех ведомствах пока хранят молчание.
Также пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности главы регионального МЧС на время расследования уголовного дела Олега Бойко.
Что грозит Олегу Бойко?
Статья, по которой подозревают Олега Бойко, предусматривает серьезное наказание. Во-первых, если вина генерала будет доказана, то ему предстоит выплатить штраф от 3 до 5 миллионов рублей (или в размере зарплаты или иного дохода за срок от 3 до 5 лет; или сумму в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки). Во-вторых, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы (со штрафом в размере до
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