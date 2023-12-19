«Получил больше 25 миллионов рублей»: на чем «погорел» начальник самарского МЧС Олег Бойко

Руководящую должность Олег Бойко занял 14 марта 2014 года по указу президента России. На этом посту он сменил Юрия Иванова. Его предшественник возглавил департамент по вопросам общественной безопасности в правительстве Самарской области.

В 2016 году Олегу Бойко присвоили звание генерал-майора внутренней службы. А в сентябре 2019 года его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



В громких скандалах глава самарского ГУ МЧС замечен не был. Интервью в СМИ он давал нечасто, но и не прятался от прессы. Всегда выезжал на места крупных ЧП и довольно откровенно высказывал свое мнение. Например, о пожарах в старой Самаре. Горожане заявляли, что чаще всего причиной были поджоги, а вот Олег Бойко говорил, что виновниками были сами жильцы.