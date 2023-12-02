«У вас ребенок дома, а на столе нож лежит»: сибирячка обвинила мастера компьютеров в грозах

— На время, когда производили ремонт, я уезжала по делам, в квартире мастер Роман находился с моей мамой и дочерью. Так получилось, что в процессе ремонта якобы сломался жёсткий диск. Он хотел компьютер забрать себе на ремонт, но получил отказ. Его коллега привез новый диск. Когда я вернулась он начитал мне 31110 рублей за ремонт, — рассказала Ирина журналисту НГС.

