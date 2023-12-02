«У вас ребенок дома, а на столе нож лежит»: сибирячка обвинила мастера компьютеров в грозах

Жительница Новосибирска Ирина сообщила, что ей угрожал мастер по ремонту компьютеров, которому она не хотела платить более 30 тысяч за ремонт ноутбука. По словам женщины, изначально специалист говорил, что ремонт обойдется чуть больше 2 тысяч.
— На время, когда производили ремонт, я уезжала по делам, в квартире мастер Роман находился с моей мамой и дочерью. Так получилось, что в процессе ремонта якобы сломался жёсткий диск. Он хотел компьютер забрать себе на ремонт, но получил отказ. Его коллега привез новый диск. Когда я вернулась он начитал мне 31110 рублей за ремонт, — рассказала Ирина журналисту НГС.
Как утверждает женщина, когда она отказалась платить такую сумма Роман начал ей угрожать.
— Я возмутилась, что это за сумма такая, что за мошенничество. Он сказал: «Давайте не будем сейчас, у вас ребенок дома, а на столе нож лежит». Тогда мы ему скинули эти деньги, — пояснила сибирячка.
После случившегося женщина написала заявление в полицию.
Как рассказал НГС второй участник конфликта Роман, он не угрожал Ирине. Что же касается стоимости работ, то он заранее рассказал женщине о стоимости по каждой услуги.
— Произошло просто недопонимание с клиентом, никто никому не угрожал, клиент все преувеличил. По объему работы я сразу говорил, какие услуги будут сделаны и сколько это будет стоить. Клинт претензий не имел, — пояснил мужчина.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в полицию поступило заявление по этому инциденту.
— В полицию заявление поступало, оно зарегистрировано. Проводится проверка, все обстоятельства конфликта устанавливаются, — рассказали в ведомстве.
Ранее в Новосибирске хозяйка алабая напала с палкой на прохожую, которая сделала ей замечание про отсутствие намордника на такой собаке. После конфликта женщина обратилась в полицию и вызывала скорую помощь — врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.