freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 7/10
usd 88.58
eur 96.88
СрочноСибирячка обвинила педагога в избиении ребенка
Все новости
Все новости

«Одного душил, двоих покусал»: новосибирского третьеклассника обвинили в агрессивном поведении

Инцидент произошел в школе в Кировском районе

643

Полиция и следователи начали проверку

Поделиться

В Новосибирске родители учеников одной из школ Кировского района сообщили об агрессивном третьекласснике, который терроризирует весь класс. Анонимный пост обеспокоенные родители опубликовали в телеграм-канале «Инциндент Новосибирск».

—Он вырвал клок волос у классного руководителя, душил одноклассника, рвал тетради учеников, поцарапал директора школы и покусал ещё двоих учеников, — говорится в посте.

В посте уточняется, для того чтобы успокоить 9-летнего ребенка в школу вызывали наряд ГБР.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в полицию поступило заявление по этому инциденту.

— В полицию поступило заявление от законного представителя одного из детей. Сообщение по факту инцидента в школе также информация поступала. Все зарегистрировано. Также зарегистрирована информация по сообщениям в СМИ. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все факты произошедшего, — пояснили в ведомстве.

Ситуацию на контроль также взяли в областном следственном комитете. СК начало проверку.

Корреспондент НГС попытался связаться с директором школы для комментария по этой ситуации, но секретарь уточнила, что директор сейчас находится на собрании и не может ответить на звонок корреспонденте. Журналист направил официальный запрос в мэрию Новосибирска для разъяснения этой ситуации.

Ранее одноклассница напала на 11-летнюю девочку в коридоре новосибирской школы. Мама пострадавшей говорит, что нападавшая терроризирует одноклассников.

По теме

ШколаДетиДракаНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter