«Одного душил, двоих покусал»: новосибирского третьеклассника обвинили в агрессивном поведении

В Новосибирске родители учеников одной из школ Кировского района сообщили об агрессивном третьекласснике, который терроризирует весь класс. Анонимный пост обеспокоенные родители опубликовали в телеграм-канале «Инциндент Новосибирск».
—Он вырвал клок волос у классного руководителя, душил одноклассника, рвал тетради учеников, поцарапал директора школы и покусал ещё двоих учеников, — говорится в посте.
В посте уточняется, для того чтобы успокоить 9-летнего ребенка в школу вызывали наряд ГБР.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в полицию поступило заявление по этому инциденту.
— В полицию поступило заявление от законного представителя одного из детей. Сообщение по факту инцидента в школе также информация поступала. Все зарегистрировано. Также зарегистрирована информация по сообщениям в СМИ. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все факты произошедшего, — пояснили в ведомстве.
Ситуацию на контроль также взяли в областном следственном комитете. СК начало проверку.
Корреспондент НГС попытался связаться с директором школы для комментария по этой ситуации, но секретарь уточнила, что директор сейчас находится на собрании и не может ответить на звонок корреспонденте. Журналист направил официальный запрос в мэрию Новосибирска для разъяснения этой ситуации.
Ранее одноклассница напала на 11-летнюю девочку в коридоре новосибирской школы. Мама пострадавшей говорит, что нападавшая терроризирует одноклассников.