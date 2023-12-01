Сибирячка обвинила педагога в избиении двухлетнего малыша — как наказали воспитательницу

На жестокое обращение со своим маленьким сыном пожаловалась сибирячка Ирина Н.

По словам женщины, 22 ноября, забирая сына из садика, расположенного в Калининском районе Новосибирска, она увидела на его голове шишку, при этом мальчик был сонным и неконтактным. Медики пришли к выводу, что у ребенка сотрясение мозга, неделю он вместе с мамой провел в стационаре и до сих пор находится на больничном.