Сибирячка обвинила педагога в избиении двухлетнего малыша — как наказали воспитательницу

В департаменте образования мэрии Новосибирска рассказали о судьбе педагога-психолога, которую обвинили в избиении двухлетнего ребенка. Оказалось, что 56-летняя Наталья Х. в детском саду больше не работает.
На жестокое обращение со своим маленьким сыном пожаловалась сибирячка Ирина Н.
По словам женщины, 22 ноября, забирая сына из садика, расположенного в Калининском районе Новосибирска, она увидела на его голове шишку, при этом мальчик был сонным и неконтактным. Медики пришли к выводу, что у ребенка сотрясение мозга, неделю он вместе с мамой провел в стационаре и до сих пор находится на больничном.
Спустя неделю, рассказала Ирина, полицейские показали ей видео с камеры видеонаблюдения, установленной в группе, и рассказали о том, что произошло 22 ноября:
— Педагог-психолог пошла мыть горшки, и дети закрыли дверь в туалет. Как сказал сотрудник ПДН, все якобы кричали, что это Марк закрыл дверь, мальчик, которому 2 года и 2 месяца, — рассказала Ирина Н. — Она взломала этот замок, выбежала. Ударила моего сына по голове, схватила, кинула его на пол. Потом еще раз ударила, опять схватила и увела в какую-то темную комнату, где нет камер видеонаблюдения.
Журналист НГС отправила запрос в мэрию. Показывать видео ЧП журналистам чиновники не захотели, но рассказали о судьбе предполагаемой обидчицы ребенка.
— Администрацией детского сада были организованы и проведены мероприятия по служебному расследованию. Факты применения педагогическим работником (педагогом-психологом) неприемлемых методов воспитания подтвердились. В связи с чем, с указанным работником расторгнут трудовой договор, — рассказали в мэрии.
По чьей инициативе был расторгнут договор, в мэрии не уточнили.
Также полицейские сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ЧП в одном из детских садов, расположенных в Калининском районе Новосибирска, не уточнив номер дошкольного учреждения:
— По факту противоправных действий в отношении малолетнего в одном из детских садов города Новосибирска сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ранее НГС писал о том, как в частном детском саду издевались над детьми.