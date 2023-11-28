Буря в Приобье: новосибирские дачники обвинили руководство поселка в мошенничестве — предыдущего председателя осудили на 5 лет

В дачном поселке на берегу Оби разразился крупный скандал. Систему выстроенных руководством ТСН «Сады Приобья» взносов садоводы называют мошеннической схемой по выкачиванию денег: поборы оформляют на компании, которых давно не существует. Руководство ТСН же считает, что должникам, привыкшим не платить по несколько лет, просто не нравится, что на них подают в суды. Суды за последние годы рассмотрели несколько сотен исков на сотни тысяч рублей — и не в пользу садоводов. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал обе стороны, изучил документы и выяснил, что системой финансирования работ в поселке уже заинтересовались в СК.
Сотни исков на миллионы рублей
«Сады Приобья» — относительно небольшой дачный поселок в районе деревни Кубовая, почти на берегу Оби. ТСН здесь появилось в 2008 году, председатели менялись несколько раз: сначала это был Вячеслав Акимов, потом Дмитрий Кисловский, а его в 2015 году сменил Евгений Крохин. А спустя еще два года Кисловского осудили на 5 лет по статьям о мошенничестве и хищении чужого имущества (копия приговора имеется в распоряжении НГС).
С 2018 года в ТСН «Сады Приобья» периодически вспыхивают конфликты. Сразу несколько участников товарищества рассказали, что им незаконно начисляют огромные платежи за услуги — суммы в некоторых случаях доходят до миллиона.
Алла Сабанцева приобрела в садовом обществе два стандартных земельных участка по 6 соток в 2015 году. Уверяет, что предыдущий владелец продал участки без задолженности.
— Оплачен был забор (строительство забора. — Прим. ред.), инфраструктура для будущего подключения электричества. Люди оплатили по 31 тысяче, за забор — по 1900. Членские взносы, естественно, были оплачены, чеки были. Был даже какой-то чек, где указаны просто расходы на общество: 10 тысяч. За что — непонятно, — рассказывает Алла Сабанцева.
В 2019 году женщина узнала, что ТСН подало на нее в суд. В иске был указан долг за асфальтирование дороги, за работы по организации электрических сетей, за строительство забора, а также оплата юриста — за то, что ТСН его наняло — тоже 20–30 тысяч. Общая сумма составила около 300 тысяч рублей. Начисления, замечает Сабанцева, насчитаны по разным договорам о выполненных работах, которые были подписаны еще в 2012 году — за три года до ее покупки.
От первого иска Сабанцевой удалось отбиться. Но «Сады Приобья» подали второй иск. Во второй раз суд вынес решение против нее, а сумма требований перевалила за 300 тысяч рублей — при том, что получилось уменьшить сумму на членские взносы, хотя в ТСН сибирячка не вступала. Часть средств со счета женщины сняли сразу, по остальному долгу наложили арест на все имущество: квартиру, гараж, машину, земельные участки.
В такую же долговую историю в 2018 году попала дочь Татьяны Назаровой, владелица участка в «Садах Приобья» с 2012 года.
— Дочери насчитали 40 тысяч рублей только за электроэнергию: за установку столбов и чего-то там еще. А у нее ранее был заключен договор с РЭСом, по которому она уже уплатила 31150 рублей. А деньги они (правление. — Прим. Ред.) собирали в то время на несуществующие уже организации, которые давно были ликвидированы. Даже начислили деньги за ремонт дороги, которая проходит за территорией ТСН — сказано было, что это, мол, решение общего собрания, — сообщила Назарова, добавив, что дочь решила расплатиться по требованиям.
Сегодня, утверждают садоводы, в новосибирских судах находится около 450 исков от ТСН к владельцам земельных участков. При этом, как уточнил председатель правления ТСН «Сады Приобья» Евгений Крохин, в товариществе числится всего около 500 участников, которым принадлежат 700 земельных участков по 6 соток.
Вечная дорога
У бывшего налоговика Сергея Титова — один из самых больших долгов в «Садах Приобья»: он должен почти миллион рублей. В 2013 году мужчина приобрел в обществе три земельных участка себе и детям. Никаких долгов, говорит, у прежних владельцев не было. В 2019 году он получил иск о взыскании с него долгов, в частности, за ремонт чужой дороги.
— Причем здесь муниципальная дорога общего пользования и почему я должен ее [ремонтировать]? Там дорога от Красного Яра и до нашего общества! И вот такие вещи проходили в судах. Одна судья мне сказала, что прошло уже четыреста судов, и они все выиграны «Садами Приобья» — «вы хотите, чтобы я сделала прецедент и вынесла другое решение?» — рассказал Титов. — Мне насчитали долг и за то, что было оплачено еще в 2013 году. А еще нам накручивали огромные пени — по 0,1 % в день.
Долги, подтвержденные судом, Титов до сих пор не оплатил. Его имущество описали, хотя пока не изъяли, забрали какие-то небольшие остатки с банковских счетов.
Ту самую дорогу по договору 2010 года ремонтировала компания «ПРСУ-7», сумма работ составляла 33,2 миллиона рублей — ее разделили между всеми садоводами. Но в 2016 году появился новый договор, который утверждал продление целевого взноса на дорожное благоустройство, ссылаясь на договор 2010 года. По нему с каждого участка требовали по 29,3 рублей.
Вот только к этому моменту «ПРСУ-7» уже не существовало: компанию признали банкротом летом 2015 года. Согласно решению суда, ТСН «Сады Приобья» обратилось в суд из-за долга почти в 10 миллионов рублей. Как объяснил Евгений Крохин, предыдущий председатель заплатил дорожникам за невыполненную работу, и вернуть их так и не удалось. Один из учредителей Александр Рыбаков разбился в ДТП — об этом журналисту рассказал замглавы председателя правления ТСН Алексей Рыбаков.
Что говорят руководители садового общества
Председатель правления ТСН «Сады Приобья» Евгений Крохин признался, что возглавил поселок, чтобы спасти ситуацию. В 2014 году он был обычным садоводом: ходил на собрания, построил дом и баню. На тот момент стройку вели в чистом поле, вспомнил он: не было ни дорог, ни света. И когда Евгений Крохин пришел с вопросами к действовавшему тогда председателю Дмитрию Кисловскому, тот, по его словам, сказал, что больше не хочет ничем заниматься и уходит. Он предложил Крохину свое место, но тот отказался.
Через какое-то время Евгений Крохин понял: деваться некуда, надо брать все в свои руки. В разговоре с журналистом НГС он заметил, что потом помог следствию разобраться с мошенниками.
— Это общество создавалось как мошеннический вариант: собрали деньги, и все разбежались. На председателя, который был передо мной, я подготовил документы, передал в следственные органы. Было следствие, его осудили на 5 лет по статье о мошенничестве. Я по объявлению нашел бухгалтера, а через неделю она мне сказала, что уходит. Говорит, мол, ты просто не понимаешь, куда ты вляпался. И дает мне раскладку, что порядка 30 миллионов там (в обществе. — Прим. ред.) просто украли. Она подготовила документы, а я отвез их в полицию, — рассказал Крохин.
Большие суммы долгов, заметил председатель, могли возникнуть из-за накопленной пени. Например, в 2016 году по оплате целевого взноса на дорожное благоустройство она составляла 0,1% за каждый день просрочки — размер пени, объяснил Крохин, утвердили на общем собрании.
Разговоры о том, что правление незаконно продевает договоры с уже закрывшимися компаниями, как, например, с дорожниками из «ПРСУ-7», Крохин объяснил общим непониманием ситуации. Продление, утверждает он, касается не договора, а дорожного целевого взноса — его берут с тех, кто раньше деньги не сдавал.
— Организация начала эти дороги делать, деньги перевела себе на счет и исчезла. Но дороги-то все равно строить надо, и взнос утвержден. Кто-то сдал деньги, кто-то не сдал, но мы продолжали строительство, — недоумевает председатель и объясняет, что они ремонтировали действительно не свою дорогу: изначально ничью, но ту, по которой все заезжали в «Сады Приобья».
Друзья, товарищи, партнеры
Садоводы говорят, что общих собраний по избранию председателей ТСН «Сады Приобья» не было. У некоторых из них даже не было земельных участков в ТСН, хотя это — обязательное условие.
— Вот у председателя Кисловского, которого в 2018 году судили [за растрату], не было участка вообще, его не могли выбрать по закону. Далее — Крохин, которого якобы избрали в 2015 году: да, у него какой-то домик в обществе есть, но документов собрания по его избранию он показать не может, — подчеркнула Татьяна Назарова.
У нового председателя, добавляет Сергей Титов, не все в порядке с документами: он утверждает, что собирал доказательства нечистоплотности в работе нового правления долгое время и передал их в Следственный комитет.
Садоводы уверены, что все сегодняшние и предыдущие руководители общества — одна компания. И от того, что бывшего главу ТСН осудили за мошенничество, ничего не изменилось. Если изучить юридические лица, которые принадлежат председателю правления Евгению Крохину, его заместителю Алексею Григорьеву, осужденному экс-председателю Дмитрию Кисловскому и погибшему руководителю дорожной компании «ПРСУ-7» Александру Рыбакову, то действительно можно найти много пересечений.
Зампредседателя правления ТСН Алексей Григорьев свои связи с предыдущим правлением вспоминает не сразу. Он заверил, что отношения с осужденным за мошенничество бывшим председателем у него были исключительно деловые, и про махинации в садовом обществе он ничего не знал.
С сегодняшним председателем правления ТСН Алексей Григорьев вместе руководят фирмой «Стройгаз» (они владеют по 1/3 компании, Евгений Крохин указан ее директором), которая распределяет топливо по газораспределительным сетям. С участниками предыдущего, «кисловского периода» Алексей Григорьев пересекался в разных компаниях часто. В компании «НИТ» (ликвидирована в конце 2014 года) он был одним из трех учредителей, еще две доли принадлежали Дмитрию Кисловскому и соучредителю «ПРСУ-7» Рыбакову. Также Григорьев вместе с Кисловским были членами в ДНТ «Обская лагуна» (исключена из ЕГРЮЛ как недействующая в июне 2023 года), а Кисловский был еще и председателем.
В двух дачных обществах был также замечен и погибший глава «ПРСУ-7» Александр Рыбаков. ДНТ «Зеленый луг» и «Малинки», по данным системы «Контур.Фокус», действуют до сих пор.
Новое уголовное дело
Садоводы долгое время заваливали полицию и прокуратуру жалобами на предполагаемое мошенничество, но добиться каких-то результатов не могли. Говорят, дело стало сдвигаться, когда в Новосибирскую область назначили прокурором Александра Бучмана. В сентябре 2023 года новосибирский СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).
— Следственным отделом по городу Обь продолжается расследование уголовного дела по факту покушения на мошенничество, — коротко прокомментировали в СК.
Сергей Титов, который долгое время собирал информацию и документы по деятельности общества, утверждает, что в деле уже одиннадцать томов, хотя оно еще толком не началось.
В апреле 2023 года НГС сообщил о завершении другого крупного садоводческого скандала. Члена правления СНТ «Цитолог» Андрея Храброва осудили на 2,5 года в колонии общего режима. Предпринимателя Храброва долгое время обвиняли в незаконном присвоении нескольких участков земли. На почве этих разногласий между Храбровым и бывшим главой общества пенсионером Михаилом Саламатовым происходил затяжной конфликт, завершившийся избиением пожилого человека.