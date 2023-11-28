Буря в Приобье: новосибирские дачники обвинили руководство поселка в мошенничестве — предыдущего председателя осудили на 5 лет

Сотни исков на миллионы рублей

«Сады Приобья» — относительно небольшой дачный поселок в районе деревни Кубовая, почти на берегу Оби. ТСН здесь появилось в 2008 году, председатели менялись несколько раз: сначала это был Вячеслав Акимов, потом Дмитрий Кисловский, а его в 2015 году сменил Евгений Крохин. А спустя еще два года Кисловского осудили на 5 лет по статьям о мошенничестве и хищении чужого имущества (копия приговора имеется в распоряжении НГС).

С 2018 года в ТСН «Сады Приобья» периодически вспыхивают конфликты. Сразу несколько участников товарищества рассказали, что им незаконно начисляют огромные платежи за услуги — суммы в некоторых случаях доходят до миллиона.