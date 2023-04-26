Скандального бизнесмена отправили в колонию на 2,5 года — он сильно избил пожилого председателя СНТ

— Храбров нанес тяжкие телесные повреждения Михаилу Саламатову 6 июля 2020 года. Прокурор просила 3,5 года колонии общего режима и просила удовлетворить материальный ущерб в размере 130 тысяч рублей (юридические и медицинские расходы. — Прим. ред.) и один миллион морального ущерба. Как сказала прокурор, сумма морального ущерба соответствует ущербу, нанесенному Саламатову. Он и сейчас еще в корсете ходит, живот у него зашит. В результате того нападения у Саламатова был разрыв брыжейки тонкой кишки. Была проведена полостная операция. И сейчас ему сложно выполнять какие-то трудовые функции по дому в его 73 года, — рассказал корреспонденту НГС представитель потерпевшего Иосиф Судаков.

