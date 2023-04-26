Скандального бизнесмена отправили в колонию на 2,5 года — он сильно избил пожилого председателя СНТ

В Новосибирске скандального предпринимателя Андрея Храброва осудили за то, что он во время конфликта избил председателя СНТ Михаила Саламатова.
Мужчину посчитали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Приговор скандальному бизнесмену
Приговор 34-летнему бизнесмену Андрею Храброву на днях вынес суд Новосибирского района — карточка дела появилась на сайте суда.
— Храбров нанес тяжкие телесные повреждения Михаилу Саламатову 6 июля 2020 года. Прокурор просила 3,5 года колонии общего режима и просила удовлетворить материальный ущерб в размере 130 тысяч рублей (юридические и медицинские расходы. — Прим. ред.) и один миллион морального ущерба. Как сказала прокурор, сумма морального ущерба соответствует ущербу, нанесенному Саламатову. Он и сейчас еще в корсете ходит, живот у него зашит. В результате того нападения у Саламатова был разрыв брыжейки тонкой кишки. Была проведена полостная операция. И сейчас ему сложно выполнять какие-то трудовые функции по дому в его 73 года, — рассказал корреспонденту НГС представитель потерпевшего Иосиф Судаков.
Судья не стал менять сумм компенсаций ущербов, оставив и 130 тысяч, и один миллион, и осудил Храброва на 2,5 года в колонии общего режима.
С чего всё началось
Конфликт между бывшим председателем СНТ «Цитолог» пожилым Михаилом Саламатовым и молодым бизнесменом Андреем Храбровым зародился задолго до описанных событий.
Еще в 2019 году Саламатов, будучи председателем СНТ, обвинял одного из членов правления товарищества — Андрея Храброва — в незаконном присвоении нескольких участков земли стоимостью 12 миллионов рублей. Тот в ответ называл мошенником самого председателя.
Спустя год, в июле 2020 года, Храбров напал на Саламатова и избил его так, что пожилой мужчина попал в больницу с серьезной травмой живота. После избиения, как рассказывала пострадавшая сторона, Храбров побил камнями окна в доме Саламатовых и разбил им машину. Предприниматель всё отрицал, но пострадавшая сторона предоставила видеозапись с камер наблюдения. НГС подробно рассказывал об этой истории.
Что происходит сейчас
Судебный представитель потерпевшего Иосиф Судаков также рассказал журналисту НГС, что дело о порче имущества еще расследуется полицией.
Адвокат Храброва Евгений Горбунов отказался разговаривать с НГС по телефону и отвечать на вопрос, будет ли защита обжаловать приговор.
Чем еще известен бизнесмен Храбров
По данным системы «Контур.Фокус», Андрей Вадимович Храбров входит в число владельцев и руководителей компаний «Центр», «РосФинанс Групп» и «Сибфермер». Эти фирмы занимаются сдачей в аренду помещений, розничной, оптовой торговлей и предоставлением различных услуг для бизнеса.
Семейство Храбровых в скандалы, связанные с землей, попадает не первый раз. Компанию «Сибфермер» с 2012 года обвиняли в самовольном возведении Г-образной пристройки к магазину «Ирмень» в районе Центрального рынка. Как следует из документов арбитражного суда, здание появилось на муниципальной земле без разрешительных документов.
Андрей Храбров также был замечен в конфликте с многодетной семьей Громилиных, у которой в мае 2020 года отключали электричество и требовали миллион рублей якобы в счет погашения долга. Андрей Храбров и председатель СНТ Иван Беланов предположили, что многодетная семья майнит криптовалюту. А отключенные от электрических сетей заявляли, что таким образом Храбров борется с неугодными ему членами садового общества.