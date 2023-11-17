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Троих подростков заподозрили в жестоком избиении сибиряка — он скончался

Возбуждено уголовное дело

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Инцидент произошел 12 ноября

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Троих подростков заподозрили в жестоком избиении мужчины в Алтайском крае. От полученных травм сибиряк скончался, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, инцидент произошел днем 12 ноября на территории котельной в городе Камень-на-Оби. Подростки били по голове и телу 54-летнего мужчины без определенного места жительства, после этого он умер.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Следователи и полиция задержали подростков, те признались в преступлении во время допроса.

— В настоящее время следствие собирает доказательства по делу. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего подозреваемого. 14-летнему юноше избрана подписка о невыезде, — указано в сообщении. Про третьего подростка в сообщении СК не уточняется.

В середине ноября в Новосибирске задержали подростков по делу об убийстве человека в Октябрьском районе. По версии следствия, двое школьников нанесли ножом удары прохожему, в результате чего тот скончался. Позже им предъявили обвинение в разбое.

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