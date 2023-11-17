Троих подростков заподозрили в жестоком избиении сибиряка — он скончался

Троих подростков заподозрили в жестоком избиении мужчины в Алтайском крае. От полученных травм сибиряк скончался, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.



По версии следствия, инцидент произошел днем 12 ноября на территории котельной в городе Камень-на-Оби. Подростки били по голове и телу 54-летнего мужчины без определенного места жительства, после этого он умер.

