В Новосибирской области выявили поддельные банкноты на сумму около 170 тысяч

Как уточнили в управлении, количество выявленных фальшивых банкнот в Новосибирской области снизилось на 70%. За аналогичный период прошлого года в регионе обнаружено 168 купюр на общую сумму свыше 625 тысяч рублей.



Ранее Банк России ввел в обращение новые банкноты в 1000 и 5000 рублей. Они сохранили цветовую палитру, но изображенные на ней города изменились.