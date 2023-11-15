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В Новосибирской области выявили поддельные банкноты на сумму около 170 тысяч

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюру номиналом 5 тысяч рублей

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В 2023 году выявили 50 поддельных банкнот

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В Новосибирской области с января по сентябрь 2023 года выявили 50 поддельных банкнот на общую сумму почти 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.

Наиболее популярными у фальшивомонетчиков стали банкноты номиналом в 5000 рублей — выявлено 30 штук. На втором месте по популярности банкноты достоинством в 1000 рублей — их обнаружено 17 штук. Также выявлено по одной банкноте номиналом в 100, 500 и 2000 рублей.

— Для фальшивомонетчиков банкноты Банка России — одни из самых трудно подделываемых в мире. Согласно нашей статистике, их доля в обороте не превышает 4 штук на миллион банкнот. Помимо высокой степени защиты, на снижение количества подделок влияет также растущая популярность безналичных платежей и бдительность наших граждан, — пояснила Светлана Орлова, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Как уточнили в управлении, количество выявленных фальшивых банкнот в Новосибирской области снизилось на 70%. За аналогичный период прошлого года в регионе обнаружено 168 купюр на общую сумму свыше 625 тысяч рублей.

Ранее Банк России ввел в обращение новые банкноты в 1000 и 5000 рублей. Они сохранили цветовую палитру, но изображенные на ней города изменились.

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