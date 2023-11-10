Новосибирского юриста обвинили в 90 случаях мошенничества — он отделался условным сроком

В Новосибирске суд вынес приговор одному из фигурантов уголовного дела группы юристов, которая работала на Гоголя, 38. Его обвинили в 90 случаях мошенничества, сообщили в сообществе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».
Приговор Кириллу Каланде вынес 8 ноября Центральный районный суд. Речь идет о 90 эпизодах преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
— Согласно обвинительному заключению общий ущерб составил 4 099 400 рублей. Подсудимый ущерб возместил частично. Четырем потерпевшим полностью возместил, тридцати девяти потерпевшим частично, — указано в сообщении.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Наказание сибиряку постановили считать условным, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.
О группе юристов, работающей на Гоголя, 38, НГС сообщал в ноябре 2021 года. Специалисты приглашали людей на бесплатные консультации, которые заканчивались оформлением договоров на юридическое сопровождение. Клиенты юристов были недовольны качеством услуг — на тот момент в полицию поступили 70 заявлений по факту мошенничества.
Источник НГС в правоохранительных органах уточнял, что полицейские задержали юристов. Они работали от имени индивидуального предпринимателя, известно, что подобный филиал от тех же бенефициаров действовал и в Иркутске. В 2021 году четверых специалистов отправили под стражу, еще одного отпустили под домашний арест.
В начале октября в Новосибирской области полиция задержала двух человек по делу о мошенничестве. Их заключили под стражу на два месяца.