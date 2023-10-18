Как наказали парня, который неудачно попытался ограбить Сбербанк? Его вооруженное нападение попало на видео

В Кировском суде Новосибирска огласили приговор по делу 18-летнего Александра Андреева, которого обвиняли в вооруженном нападении (ч.2 ст.162 УК РФ) на отделение Сбербанка. Парня отправили в колонию общего режима.
— По решению суда Андрееву назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — сообщили корреспонденту НГС в суде.
Инцидент произошёл 8 ноября 2022 года. Изначально в этот день жители улицы Зорге получили в мессенджерах предупреждение о вооруженном человеке, который «пытался ограбить банк». В районе работали силовики, в результате ближайшие к месту преступления детские сады были закрыты: детей не выпускали на прогулку.
Позже стало известно, что неизвестный мужчина в капюшоне и маске зашел в отделение банка, пригрозил кассиру огнестрельным оружием и передал записку с требованием передать ему наличные деньги. В противном случае угрожал выстрелить. Кассир нажал тревожную кнопку, преступник скрылся.
Спустя почти три месяца подозреваемого удалось задержать. Его розыском вместе с новосибирскими полицейскими занимались силовики Забайкалья. Александру Андрееву предъявили обвинение в разбойном нападении.
Приговор в законную силу не вступил.
В марте 2023 года неизвестный ограбил отделение банка «Левобережный» в Ленинском районе Новосибирска. Добычей преступника стали 6 миллионов рублей. Поймать его не удалось до сих пор.