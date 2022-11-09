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«Показал пистолет и записку с угрозой»: подробности нападения на отделение Сбербанка на Затулинке

Полицейские продолжают искать мужчину, попытавшегося ограбить банк

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Кассир банка успел нажать на тревожную кнопку

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Стали известны подробности нападения на отделение Сбербанка в Новосибирске 8 ноября. Оказалось, что злоумышленник потребовал от кассира деньги, показав записку с угрозами.

Утром мужчина зашел в отделение банка, прошел в кассовое помещение, по пути надев на лицо медицинскую маску.

— Затем он вытащил пистолет и показал кассиру записку с требованием передать ему наличные деньги. В противном случае он угрожал применить оружие. Кассир нажал на тревожную кнопку, — сообщил редакции НГС источник в правоохранительных органах.

Группа задержания прибыла на место вызова через пять минут. К этому моменту преступник скрылся. Ограбление не удалось, поскольку деньги злоумышленнику кассир не передал.

Полицейские нашли маску и перчатку преступника. Его следы теряются в стоящих рядом гаражах, добавил источник.

Накануне полицейские <a href="https://ngs.ru/text/criminal/2022/11/08/71799488/" class="_" target="_blank">попросили новосибирцев о помощи</a> в поимке разбойника. Они опубликовали скриншот с видео, на котором запечатлен преступник

Накануне полицейские попросили новосибирцев о помощи в поимке разбойника. Они опубликовали скриншот с видео, на котором запечатлен преступник

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Нападение наделало немало шума среди местных жителей: в частности, воспитатели не стали выводить на прогулку детей в двух детских садах.

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ЗатулинкаСбербанкНападениеОграбление банка
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