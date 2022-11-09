«Показал пистолет и записку с угрозой»: подробности нападения на отделение Сбербанка на Затулинке
Полицейские продолжают искать мужчину, попытавшегося ограбить банк
Стали известны подробности нападения на отделение Сбербанка в Новосибирске 8 ноября. Оказалось, что злоумышленник потребовал от кассира деньги, показав записку с угрозами.
Утром мужчина зашел в отделение банка, прошел в кассовое помещение, по пути надев на лицо медицинскую маску.
— Затем он вытащил пистолет и показал кассиру записку с требованием передать ему наличные деньги. В противном случае он угрожал применить оружие. Кассир нажал на тревожную кнопку, — сообщил редакции НГС источник в правоохранительных органах.
Группа задержания прибыла на место вызова через пять минут. К этому моменту преступник скрылся. Ограбление не удалось, поскольку деньги злоумышленнику кассир не передал.
Полицейские нашли маску и перчатку преступника. Его следы теряются в стоящих рядом гаражах, добавил источник.
Нападение наделало немало шума среди местных жителей: в частности, воспитатели не стали выводить на прогулку детей в двух детских садах.