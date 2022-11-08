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В розыск объявлен мужчина, напавший на отделение Сбербанка на Затулинке, — как он был одет

Неизвестный угрожал кассиру оружием

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ds

Полицейские обратились за помощью к жителям Новосибирска

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Полицейские попросили помощи у новосибирцев в розыске мужчины, напавшего на отделение Сбербанка на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска.

Известно, что 8 ноября неизвестный мужчина, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать ему деньги. Удалось ли ему завладеть наличными, правоохранители не уточняют.

Подозреваемому на вид 25–30 лет, рост — 165–170 см. Мужчина был одет в куртку с серо-синими вставками и черно-белыми надписями, серую шапку, на лице была медицинская маска.

Злоумышленник попал в объектив камеры наблюдения

Злоумышленник попал в объектив камеры наблюдения

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Всех, у кого есть информация о личности подозреваемого или его местонахождении, просят позвонить по телефонам: (383) 232-15-51, +7 913 918-93-00, +7 913 938-25-96.

О возможном ограблении банка на Зорге стало известно еще утром. Местные жители заметили две машины Росгвардии у отделения Сбербанка, а в чатах WhatsApp разослали предупреждения о вооруженном мужчине, который скрылся во дворах. Из-за поведения незнакомца воспитатели не стали выводить на прогулку детей в детских садах № 424 и 192.

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