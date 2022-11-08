В розыск объявлен мужчина, напавший на отделение Сбербанка на Затулинке, — как он был одет
Неизвестный угрожал кассиру оружием
Полицейские попросили помощи у новосибирцев в розыске мужчины, напавшего на отделение Сбербанка на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска.
Известно, что 8 ноября неизвестный мужчина, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать ему деньги. Удалось ли ему завладеть наличными, правоохранители не уточняют.
Подозреваемому на вид 25–30 лет, рост —
Всех, у кого есть информация о личности подозреваемого или его местонахождении, просят позвонить по телефонам: (383) 232-15-51,
О возможном ограблении банка на Зорге стало известно еще утром. Местные жители заметили две машины Росгвардии у отделения Сбербанка, а в чатах WhatsApp разослали предупреждения о вооруженном мужчине, который скрылся во дворах. Из-за поведения незнакомца воспитатели не стали выводить на прогулку детей в детских садах