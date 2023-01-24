Вошел в капюшоне и маске: полиция задержала подозреваемого в нападении на новосибирский банк

Новосибирские оперативники и полиция Забайкалья задержали подозреваемого в попытке ограбления банка. Инцидент произошел 8 ноября 2022 года в Кировском районе.



— Предварительно установлено, что злоумышленник в капюшоне и маске вошел в отделение банка. Он показал кассиру записку с угрозой и требованием отдать ему деньги, а затем вынул из кармана предмет, похожий на огнестрельное оружие. Сотрудница офиса незаметно нажала кнопку сигнала тревоги и, сохраняя самообладание, вступила в диалог с налетчиком. Не ожидавший такого развития событий молодой человек поспешил скрыться, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.