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Вошел в капюшоне и маске: полиция задержала подозреваемого в нападении на новосибирский банк

18-летнего парня искала полиция двух регионов

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Подозреваемого искали полицейские из двух регионов

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Новосибирские оперативники и полиция Забайкалья задержали подозреваемого в попытке ограбления банка. Инцидент произошел 8 ноября 2022 года в Кировском районе.

— Предварительно установлено, что злоумышленник в капюшоне и маске вошел в отделение банка. Он показал кассиру записку с угрозой и требованием отдать ему деньги, а затем вынул из кармана предмет, похожий на огнестрельное оружие. Сотрудница офиса незаметно нажала кнопку сигнала тревоги и, сохраняя самообладание, вступила в диалог с налетчиком. Не ожидавший такого развития событий молодой человек поспешил скрыться, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

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Момент нападения на офис банка попал на видео

Видео: ГУ МВД России

В отношении 18-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ). Его заключили под стражу на время следствия.

В декабре полиция задержала подозреваемого в серии нападений на женщин с целью грабежа. Один из преступных эпизодов, происходивших в Дзержинском районе, попал на видео: в нем сибирячка буквально отбила налет грабителя. Видео оказалось в распоряжении редакции.

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