Жительница Новосибирска отбила налет серийного грабителя — смотрим видео

— Я возвращалась в двенадцатом часу вечера 3 или 4 декабря с «Золотой Нивы», шла около дома по Лежена, 7. Там есть калитка во въездных воротах, и когда я подошла к ней, он откуда-то взялся и якобы начал помогать мне открывать калитку. Я шаг сделала за калитку, а он схватился за сумку. Я начала с ним бороться, очень громко кричать, упала… Шума было очень много, и он бросил меня и убежал. Он чуть выше среднего роста, в темно-коричневой куртке, с капюшоном на голове. У него вытянутое небритое лицо, темные глаза и прямой нос. Думаю, ему где-то в районе 40 лет. И от него сильно пахло перегаром, — рассказала журналисту пострадавшая Ольга Марченко.

