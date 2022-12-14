Жительница Новосибирска отбила налет серийного грабителя — смотрим видео

Полиция задержала подозреваемого в серии нападений на женщин в Дзержинском районе с целью грабежа, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. Одно из нападений на женщин попало на видео: в нем женщина буквально отбила налет грабителя. Видео оказалось в распоряжении редакции.
— По всем заявленным случаям, соответственно, возбуждены уголовные дела. Данный гражданин задержан, — рассказал источник.
12 декабря следователи дзержинской полиции обратились к жителям улицы Адриена Лежена, где происходили нападения, с просьбой помочь в розыске одной из потерпевших. Из полиции предоставили видео с камеры наблюдения одного из домов, где видно, как неизвестный мужчина догнал женщину и попытался отобрать у нее сумку, но не смог этого сделать и убежал.
— Это случилось 6 декабря в районе 19:00 с женщиной из нашего дома — Лежена, 7/1. Ей в районе 50 лет, она шла с метро «Золотая Нива» домой, и вот случилась такая беда. Но она, к счастью, отбила сумку, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома.
Корреспондент НГС разыскал и еще одну потерпевшую, которая так же подверглась нападению, но чуть ранее — в самых первых числах декабря.
— Я возвращалась в двенадцатом часу вечера 3 или 4 декабря с «Золотой Нивы», шла около дома по Лежена, 7. Там есть калитка во въездных воротах, и когда я подошла к ней, он
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области факт задержания подозреваемого официально не подтвердили, но сообщили, что по фактам грабежей, произошедших в Дзержинском районе в ноябре и декабре, возбуждены уголовные дела.
5 декабря НГС рассказал о задержанных по подозрению в разбое трех новосибирцев, которые тоже попали на видео. Ограбление женщины в своей же квартире случилось на улице Гоголя.