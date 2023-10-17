Вор залез в чужое здание в Тогучине и лишился ноги — за это хотели наказать хозяина участка, но потом передумали

Согласно представленным в материалах дела показаниям потерпевшего Артема Михалева, на участке Сайферта он бывал не единожды. В первый раз вынес металлолома на 10 тысяч рублей, второй закончился для него инвалидностью. На сайте Тогучинского районного суда опубликованы три приговора за кражи в отношении его полного тезки, также имеющего инвалидность (все преступления совершены уже после того, как Михалеву ампутировали ступню). Последний вынесли в декабре 2022 года. Михалева признали виновным в том, что он украл у собутыльника мобильник за 10 тысяч рублей. Причем он совершил это преступление в то время, когда уже должен был находиться в колонии-поселении за предыдущий эпизод. Его приговорили к двум годам колонии, но добрался ли он до места отбытия на этот раз, неизвестно.

