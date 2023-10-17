Вор залез в чужое здание в Тогучине и лишился ноги — за это хотели наказать хозяина участка, но потом передумали

Тогучинский мировой суд Новосибирской области сегодня прекратил уголовное дело в отношении предпринимателя Михаила Сайферта. Бизнесмена обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По версии следствия, из-за того, что он не огородил свой участок земли, туда проник нелегальный сборщик металлолома, получил серьезные травмы и остался без ноги.
Об окончании процесса НГС сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Как рассказал НГС Михаил Сайферт в июле, когда дело начали рассматривать в суде, участок в Тогучине, на котором раньше располагалась АЗС, он купил еще в 2019 году и планировал устроить там базу деревообработки, но не сразу приступил к работе. В результате на территорию, которая выглядела заброшенной, попал 18-летний парень.
— В 2021 году в здание проник местный житель, который собирался похитить металл и сдать его. Во время демонтажа несущей опоры — металлического столба — во время выбивания металлической кувалдой на парня упала часть плиты перекрытия потолка, ему придавило ногу. В клинике ему ампутировали ступню, он стал инвалидом, — рассказывал обвиняемый.
Согласно представленным в материалах дела показаниям потерпевшего Артема Михалева, на участке Сайферта он бывал не единожды. В первый раз вынес металлолома на 10 тысяч рублей, второй закончился для него инвалидностью. На сайте Тогучинского районного суда опубликованы три приговора за кражи в отношении его полного тезки, также имеющего инвалидность (все преступления совершены уже после того, как Михалеву ампутировали ступню). Последний вынесли в декабре 2022 года. Михалева признали виновным в том, что он украл у собутыльника мобильник за 10 тысяч рублей. Причем он совершил это преступление в то время, когда уже должен был находиться в колонии-поселении за предыдущий эпизод. Его приговорили к двум годам колонии, но добрался ли он до места отбытия на этот раз, неизвестно.
Полицейские посчитали, что молодой парень пострадал из-за того, что Сайферт плохо огородил участок, и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 месяцев ареста. Михаил Сайферт посчитал это обвинение надуманным.
Сегодня государственный обвинитель пришел к выводу, что в бедственном положении потерпевшего виноват не хозяин участка, а он сам:
— Последствия в виде ампутации конечности — тяжкого вреда здоровью — состоят в причинной связи с действиями потерпевшего, который решил собрать металлолом и нанес удары по металлической конструкции строения. По заключению эксперта, обрушение перекрытия произошло вследствие воздействия на опору со стороны потерпевшего, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области. — Действия Сайферта, который не огородил территорию здания, не состоят в прямой причинной связи с наступившими последствиями.
Учитывая решение государственного обвинителя, суд прекратил уголовное преследование предпринимателя.
Ранее НГС писал о том, что искусственное озеро под Новосибирском решили осушить из-за опасности затопления дороги. Уровень воды в нем регулировала система перелива, но ее повредили нелегальные сборщики металлолома.