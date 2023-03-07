Сибиряк решил разнести чужое здание кувалдой и лишился стопы — владельца помещения теперь судят за травмы

В Тогучинском мировом суде рассматривают дело новосибирского предпринимателя Михаила Сайферта, по вине которого, полагает прокуратура, 18-летний парень стал инвалидом. Пострадавший собирал металлолом в заброшенном здании, ударил кувалдой по металлической опоре, и на него рухнул потолок, придавив ему ногу. В результате медики ампутировали парню ступню.
Михаил Сайферт рассказал, что приобрел землю в Тогучине в 2019 году. На участке раньше располагалась АЗС, после закрытия осталось здание операторской. По словам предпринимателя, он собирался организовать на территории базу по переработке древесины, а здание использовать под офис. Работы затянулись.
— В 2021 году в здание проник местный житель, который собирался похитить металл и сдать его. Во время демонтажа несущей опоры — металлического столба — во время выбивания металлической кувалдой на парня упала часть плиты перекрытия потолка, ему придавило ногу. В клинике ему ампутировали ступню, он стал инвалидом, — отметил Сайферт.
Заместитель прокурора Тогучинского района Анастасия Панасенко на суде заявила, что после обрушения кровли в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело.
— По признакам преступления, предусмотренного
Адвокат Сайферта Владимир Герасимов пояснил, что предпринимателя обвинили в том, что он не ограничил доступ в свое здание.
— По закону такого нигде нет. Собственник не обязан ограждать свое имущество. Такого закона нет. Сайферт делал ленты сигнальные, но их каждый раз срывали, — отметил юрист.
Он добавил, что здание не было признано аварийным. Сам предприниматель уверяет, что, если бы потерпевший не разбил опору кувалдой, травм на объекте он бы не получил.
В материалах дела есть показания потерпевшего — Артема Михалёва. Парень заявил, что посчитал здание «ничейным», поэтому постепенно начал разбирать его, чтобы сдать металл в пункт приема. Первая охота за ломом оказалась удачной: он сдал металл на 10 тысяч рублей. Вторая попытка привела к несчастному случаю.
По данным сайта Тогучинского районного суда, полный тезка Михалёва, родившийся с ним в один день, неоднократно судим за кражи. Все три приговора прозвучали уже после того, как его однофамилец стал инвалидом. Сегодня он отбывает наказание в колонии-поселении.
— Было бы не обидно, если бы я поймал его на месте преступления и сам наказал. Тогда спору нет — пусть меня бы судили. А тут — я этого воришку знать не знал. Я якобы должен был предвидеть, что могли проникнуть люди, похитить что-то и так далее. Но я не Ванга и не должен, как в старом советском фильме, ходить в тулупе с ружьем и охранять свой участок, — негодует предприниматель.
У Сайферта есть предположение, почему он стал подсудимым по «надуманному», по его словам, обвинению. Возбуждение дела он связывает со взрывом АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.
— Из достоверных источников мне сообщили, что после взрыва на АЗС на Гусинобродском шоссе Генпрокуратура дала приказ проверить все АЗС в целях обнаружения каких-либо проблемных ситуаций. Таким образом на мне решили «заработать галочку», — пояснил предприниматель.
В случае, если Сайферта признают виновным, ему грозит наказание вплоть до ареста на срок до полугода.
Редакция НГС отправила запрос в Прокуратуру Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
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