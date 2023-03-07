Сибиряк решил разнести чужое здание кувалдой и лишился стопы — владельца помещения теперь судят за травмы

Адвокат Сайферта Владимир Герасимов пояснил, что предпринимателя обвинили в том, что он не ограничил доступ в свое здание.



— По закону такого нигде нет. Собственник не обязан ограждать свое имущество. Такого закона нет. Сайферт делал ленты сигнальные, но их каждый раз срывали, — отметил юрист.



Он добавил, что здание не было признано аварийным. Сам предприниматель уверяет, что, если бы потерпевший не разбил опору кувалдой, травм на объекте он бы не получил.



В материалах дела есть показания потерпевшего — Артема Михалёва. Парень заявил, что посчитал здание «ничейным», поэтому постепенно начал разбирать его, чтобы сдать металл в пункт приема. Первая охота за ломом оказалась удачной: он сдал металл на 10 тысяч рублей. Вторая попытка привела к несчастному случаю.

