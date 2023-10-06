Миллион на тот свет: сибиряк оформил четыре кредита на умершую мать — как его наказали

Житель Алтайского края через «Сбербанк Онлайн» оформил четыре кредита на свою умершую мать. Об этом сообщает краевая объединенная пресс-служба судов.
По данным пресс-службы, у мужчины был доступ к учетной записи матери в «Сбербанк Онлайн», поэтому он отправил заявку в банк на получение потребительского кредита в размере почти
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В итоге мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». В качестве наказания ему назначили
Ранее крупный банк более 50 раз за день позвонил жителю Новосибирска, чтобы напомнить о долгах по кредиту. Мужчина пожаловался приставам, банк наказали за назойливость.