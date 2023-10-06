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Миллион на тот свет: сибиряк оформил четыре кредита на умершую мать — как его наказали

Мужчина получил деньги через «Сбербанк Онлайн»

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Он незаконно получил около миллиона рублей

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Житель Алтайского края через «Сбербанк Онлайн» оформил четыре кредита на свою умершую мать. Об этом сообщает краевая объединенная пресс-служба судов.

По данным пресс-службы, у мужчины был доступ к учетной записи матери в «Сбербанк Онлайн», поэтому он отправил заявку в банк на получение потребительского кредита в размере почти 120 тысяч рублей. Кредит одобрили. После этого сибиряк оформил еще три на суммы около 96 тысяч рублей, 36 тысяч рублей и 659 тысяч рублей.

— Подсудимый путем обмана похитил эффект в ПАО «Сбербанк» 910 916 рублей 81 копейку, причинив материальный ущерб в крупном размере, — говорится в сообщении.

В итоге мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». В качестве наказания ему назначили 2,5 года условно с испытательным сроком в два года.

Ранее крупный банк более 50 раз за день позвонил жителю Новосибирска, чтобы напомнить о долгах по кредиту. Мужчина пожаловался приставам, банк наказали за назойливость.

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КредитСудАлтайский край
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