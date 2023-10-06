Миллион на тот свет: сибиряк оформил четыре кредита на умершую мать — как его наказали

Житель Алтайского края через «Сбербанк Онлайн» оформил четыре кредита на свою умершую мать. Об этом сообщает краевая объединенная пресс-служба судов.



По данным пресс-службы, у мужчины был доступ к учетной записи матери в «Сбербанк Онлайн», поэтому он отправил заявку в банк на получение потребительского кредита в размере почти 120 тысяч рублей. Кредит одобрили. После этого сибиряк оформил еще три на суммы около 96 тысяч рублей, 36 тысяч рублей и 659 тысяч рублей.

