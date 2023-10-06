Требовал пополнять «воровской общак»: уголовнику добавили срок за экстремизм в колонии

По версии следствия, в 2022 году Конах активно пропагандировал среди других заключенных принципы запрещенного в России движения АУЕ*, склонял их вступать в ряды организации и делать взносы в так называемый «воровской общак». Деятельность Конаха не осталась незамеченной, в результате на него завели уголовное дело за экстремизм.