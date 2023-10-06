Требовал пополнять «воровской общак»: уголовнику добавили срок за экстремизм в колонии

В Первомайском суде Новосибирска огласили приговор по делу заключенного за кражу Сергея Конаха. Его признали виновным в организации экстремистской деятельности (ч 1, 2 ст. 282.2 УК РФ), которую он развернул в исправительной колонии №3.
По версии следствия, в 2022 году Конах активно пропагандировал среди других заключенных принципы запрещенного в России движения АУЕ*, склонял их вступать в ряды организации и делать взносы в так называемый «воровской общак». Деятельность Конаха не осталась незамеченной, в результате на него завели уголовное дело за экстремизм.
— Сергей Конах был признан виновным в совершении преступлений по ч.1,2 ст. 282.2 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 4 с половиной лет лишения свободы, — сообщили корреспонденту НГС в суде.
Известно, что отбывать наказание новосибирец отправится обратно в исправительную колонию №3. Приговор в законную силу не вступил.
* Движение «АУЕ» («Арестантский уклад един») запрещено на территории РФ с 2020 года, поскольку его участники активно пропагандируют криминальный образ жизни.
В мае Ленинский суд по аналогичной статье вынес приговор 40-летнему Николаю Шунько. Рецидивисту с солидным преступным стажем продлили срок заключения на 6 лет.