Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти сибирячки после операции

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти женщины в одной из больниц Новосибирской области. Трагедия произошла в Купинском районе зимой.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, в социальных сетях опубликовали информацию о смерти пенсионерки из Купинского района. В феврале женщина сломала ногу в нескольких местах. Ей сделали операцию. После этого женщина вернулась домой, но ее состояние ухудшилось. Пенсионерку госпитализировали в больницу, где она на следующий день умерла.
— В целях полной проверки доводов потерпевшей стороны следственным путем Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. возбудить уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах, — рассказали в пресс-службе СК РФ.
Сейчас Следственный комитет России по Новосибирской области проводит дополнительную процессуальную проверку.
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