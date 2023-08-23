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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти сибирячки после операции

Женщина скончалась в феврале

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Женщина почувствовала себя плохо после того, как ее отпустили домой после операции

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти женщины в одной из больниц Новосибирской области. Трагедия произошла в Купинском районе зимой.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, в социальных сетях опубликовали информацию о смерти пенсионерки из Купинского района. В феврале женщина сломала ногу в нескольких местах. Ей сделали операцию. После этого женщина вернулась домой, но ее состояние ухудшилось. Пенсионерку госпитализировали в больницу, где она на следующий день умерла.

— В целях полной проверки доводов потерпевшей стороны следственным путем Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. возбудить уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах, — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Сейчас Следственный комитет России по Новосибирской области проводит дополнительную процессуальную проверку.

21 августа стало известно, что в бердской частной клинике «1+1» умерла пациентка. Прокуратура взяла дело на контроль.

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