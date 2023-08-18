Мужчина вынес из дома работодателя вещи на 7 миллионов рублей — он сбежал с ними в Новосибирск

В Уссурийске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который похитил вещи своего работодателя. Как сообщили в пресс-службе Уссурийского районного суда 15 августа, обвиняемый забрал чужое имущество и улетел в Новосибирск.
Инцидент произошел в марте 2022 года. По данным суда, мужчина работал у потерпевшего помощником по дому по трудовому договору. Фигурант дела похитил у хозяина жилья сотовые телефоны и деньги, а затем, вскрыв сейф, забрал лежащие в нем золотые изделия. Общая сумма ущерба в результате произошедшего составила более 7 миллионов рублей.
В сообщении уточняется, что мужчина решился на кражу ночью, когда хозяин дома спал. Работник спрятал документы владельца дома и проколол колеса автомобиля, чтобы тот не смог его догнать после пробуждения.
— Затем, приобретя онлайн билет на самолет, улетел с похищенным в
Уголовное дело в отношении помощника по дому возбудили по
В августе в Новосибирске 15-летний подросток украл компьютер из открытой квартиры. На его возбудили уголовное дело.