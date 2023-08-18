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Мужчина вынес из дома работодателя вещи на 7 миллионов рублей — он сбежал с ними в Новосибирск

Фигурант дела принял меры, чтобы владелец имущества не смог его догнать

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Инцидент произошел в марте 2022 года

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В Уссурийске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который похитил вещи своего работодателя. Как сообщили в пресс-службе Уссурийского районного суда 15 августа, обвиняемый забрал чужое имущество и улетел в Новосибирск.

Инцидент произошел в марте 2022 года. По данным суда, мужчина работал у потерпевшего помощником по дому по трудовому договору. Фигурант дела похитил у хозяина жилья сотовые телефоны и деньги, а затем, вскрыв сейф, забрал лежащие в нем золотые изделия. Общая сумма ущерба в результате произошедшего составила более 7 миллионов рублей.

В сообщении уточняется, что мужчина решился на кражу ночью, когда хозяин дома спал. Работник спрятал документы владельца дома и проколол колеса автомобиля, чтобы тот не смог его догнать после пробуждения.

— Затем, приобретя онлайн билет на самолет, улетел с похищенным в г. Новосибирск, где был задержан в аэропорту сотрудниками полиции. Из багажа в присутствии понятых было изъято имущество, принадлежащее потерпевшему, — указано в сообщении.

Уголовное дело в отношении помощника по дому возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере). Суд признал фигуранта дела виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима.

В августе в Новосибирске 15-летний подросток украл компьютер из открытой квартиры. На его возбудили уголовное дело.

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