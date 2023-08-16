Дебошир поссорился с женой и накинулся на врачей в приемном покое горбольницы

В Новосибирске вечером 15 августа дебошир едва не парализовал работу
— Дебошир мешал работе медиков, кидался на них и даже пнул ногой компьютер. Не смогла успокоить хулигана даже пришедшая за ним жена, и только в присутствии гвардейцев нарушитель согласился выйти на улицу, — рассказали в пресс-службе компании. — В результате последующей семейной разборки мужчина еще больше рассвирепел и кинулся обратно в больницу.
Бойцам ГБР пришлось тоже вернуться в приемный покой и на этот раз применить к дебоширу силу. После этого нарушитель спокойствия согласился пойти вместе с женой домой.
Ранее НГС писал о том, как дебошир разбил машину бывшей жены и бросил камень в окно тещи. Его задержали бойцы АБ «Гвардия».