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СрочноДебошир напал на врачей в приемном покое больницы
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Дебошир поссорился с женой и накинулся на врачей в приемном покое горбольницы

Врачам пришлось вызвать чоповцев

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Мужчину отпустили домой

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В Новосибирске вечером 15 августа дебошир едва не парализовал работу ГКБ № 1. Об этом рассказали сегодня, 16 августа, в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

— Дебошир мешал работе медиков, кидался на них и даже пнул ногой компьютер. Не смогла успокоить хулигана даже пришедшая за ним жена, и только в присутствии гвардейцев нарушитель согласился выйти на улицу, — рассказали в пресс-службе компании. — В результате последующей семейной разборки мужчина еще больше рассвирепел и кинулся обратно в больницу.

Бойцам ГБР пришлось тоже вернуться в приемный покой и на этот раз применить к дебоширу силу. После этого нарушитель спокойствия согласился пойти вместе с женой домой.

Ранее НГС писал о том, как дебошир разбил машину бывшей жены и бросил камень в окно тещи. Его задержали бойцы АБ «Гвардия».

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ДебоширАБ Гвардия
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