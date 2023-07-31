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Сибирячка попала под поезд, когда пыталась вырвать сумку из дверей, и лишилась ноги — кого за это будут судить

Уголовное дело передали в Ленинский районный суд

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Инцидент произошел 7 декабря 2022 года на платформе Новосибирск-Западный

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В Ленинский районный суд Новосибирска передали дело против помощника машиниста и машиниста электрички — их обвиняют в нарушении правил при работе. По версии следствия, из-за них пассажирка лишилась ноги.

Инцидент произошел 7 декабря 2022 года на платформе Новосибирск-Западный.

— В момент закрытия автоматических дверей электропоезда женщина пыталась войти в вагон, и ее сумку зажало в дверях. Пострадавшая предприняла попытку освободить свою вещь, поскользнулась и упала. В это время состав начал движение, и пострадавшая получила тяжелые травмы конечностей, — объясняли в декабре в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Ей отрезало одну ногу сразу, а вторую раздробило.

В Новосибирской транспортной прокуратуре уточнили, что мужчин будут судить по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

— Несмотря на подачу пассажиркой сигнала остановки, обвиняемыми не были приняты меры к экстренному торможению состава электропоезда, что повлекло причинение потерпевшей телесных повреждений в виде тяжкого вреда ее здоровью, — добавили в прокуратуре.

В середине июля в Новосибирске на станции Инской электричка сбила женщину. Она увидела поезд, который быстро ехал, испугалась и потеряла сознание.

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