Сибирячка попала под поезд, когда пыталась вырвать сумку из дверей, и лишилась ноги — кого за это будут судить

В Ленинский районный суд Новосибирска передали дело против помощника машиниста и машиниста электрички — их обвиняют в нарушении правил при работе. По версии следствия, из-за них пассажирка лишилась ноги.
Инцидент произошел 7 декабря 2022 года на платформе Новосибирск-Западный.
— В момент закрытия автоматических дверей электропоезда женщина пыталась войти в вагон, и ее сумку зажало в дверях. Пострадавшая предприняла попытку освободить свою вещь, поскользнулась и упала. В это время состав начал движение, и пострадавшая получила тяжелые травмы конечностей, — объясняли в декабре в управлении на транспорте МВД России по СФО.
Ей отрезало одну ногу сразу, а вторую раздробило.
В Новосибирской транспортной прокуратуре уточнили, что мужчин будут судить по
— Несмотря на подачу пассажиркой сигнала остановки, обвиняемыми не были приняты меры к экстренному торможению состава электропоезда, что повлекло причинение потерпевшей телесных повреждений в виде тяжкого вреда ее здоровью, — добавили в прокуратуре.
В середине июля в Новосибирске на станции Инской электричка сбила женщину. Она увидела поезд, который быстро ехал, испугалась и потеряла сознание.