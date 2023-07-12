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СрочноЖенщина попала под поезд в Новосибирске
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Испугалась и потеряла сознание: женщина попала под поезд в Новосибирске

Сибирячка заметила электричку, но надеялась успеть перейти пути

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Инцидент произошел 11 июля

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В Новосибирске на станции Инской электричка сбила женщину. Она увидела поезд, который быстро ехал, испугалась и потеряла сознание.

Как сообщили в УТ МВД России по СФО, вечером 11 июля 74-летняя женщина переходила железнодорожные пути рядом с остановкой «Береговая» в неустановленном для прохода месте. Она возвращалась домой из гостей, увидела электричку, но надеялась успеть перейти.

— Поезд быстро приближался. Испугавшись, она потеряла сознание и пришла в себя уже в больнице, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Машинист электрички применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Женщину госпитализировали в одно из лечебных учреждений.

В транспортной полиции напомнили, что пересекать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных местах, убедившись в безопасности перехода, отсутствии запрещающих сигналов светофора и приближающегося поезда. Нельзя переходить пути в местах стрелочных переводов.

В июне электричка насмерть сбила 18-летнего юношу. Он перебегал пути и не заметил поезд.

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