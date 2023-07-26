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Пять громких убийств девочек и женщин в Красноярском крае. Одно из них до сих пор не раскрыто

Почти всех женщин либо насиловали, либо пытались изнасиловать

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Это фото с места, где накануне обнаружили тело убитой 16-летней девочки в Дивногорске

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Красноярцев потрясло очередное громкое убийство — раздетое тело 16-летней девочки с перерезанным горлом волонтеры нашли в лесополосе под Дивногорском. Редакция NGS24.RU вспоминает похожие убийства, жертвами которых были девочки и женщины. Пять убийств за пять лет. Одно из них по-прежнему не раскрыто.

Ударил камнем по голове и насиловал

В 2022 году страшное убийство 16-летней девочки произошло в Железногорске. История начиналась так же, как и в случае с убийством девочки из Дивногорска. Юная железногорка ушла с подругами на День города и не вернулась домой. Бабушка забила тревогу, на поиски подняли полицейских и волонтеров. Тело обнаружили 2 августа у городского пруда в парке культуры и отдыха.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: СК РФ по Красноярскому краю

Долгое время подробности убийства не разглашались в интересах следствия, но позже силовики обратились за помощью к общественности: просили опознать рыбака, который мог быть свидетелем убийства. Также полицейские предлагали миллион рублей за информацию, которая поможет найти убийцу.

Чтобы найти преступника, у мужчин в Железногорске стали брать на экспертизу биологический материал. Проверили более 10 тысяч мужчин. В итоге один из материалов совпал с тем, который был у следствия. Причастным к убийству оказался 20-летний курсант МЧС Евгений Анисифоров, за всё это время он не уезжал из Железногорска.

На этом месте нашли убитую девочку

На этом месте нашли убитую девочку

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По версии следствия, в ночь с 30 на 31 июля 20-летний парень выпил и решил прогуляться вдоль берега водохранилища возле парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Там он увидел на берегу незнакомую девочку и решил изнасиловать ее.

Сам Анисифоров рассказал, что ударил свою жертву по голове 2–5 раз, она потеряла сознание. Затем он оттащил ее в кусты, где и изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый прикрыл девушку ее одеждой, засыпал землей и скрылся с места преступления.

Курсант МЧС Евгений Анисифоров и убитая девочка

Курсант МЧС Евгений Анисифоров и убитая девочка

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Следователям удалось выяснить, что парень причастен еще к одному нападению — на другую девушку в том же парке. Она выжила и опознала его. Возбуждено еще одно уголовное дело. Свою вину он признал, пояснил, что был сильно пьян.

Сейчас Евгений Анисифоров арестован и сидит в СИЗО. Мы собрали всё, что известно о погибшей, в одном материале.

Копали для нее могилу, чтобы напугать

Летом 2021 года волонтеры объявили о поиске 41-летней красноярки Вероники Коробкиной. Волонтеры не понимали, где искать женщину, зато полицейским удалось напасть на след. Оказалось, что женщина ушла от подруги и собиралась ехать домой, но по дороге ей кто-то позвонил и она изменила маршрут — таксист привез ее в кафе «Шанс».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии

Оттуда Вероника Коробкина ушла не одна, а в компании четверых мужчин около двух часов ночи. Они увезли ее в Березовский район. По дороге женщина уснула, двое сняли с нее ювелирные украшения, а когда приехали в лес, изнасиловали втроем. После того как женщина пришла в себя, мужчины забрали у нее телефон и банковскую карту. Чтобы она сообщила ПИН-код, припугнули вырытой могилой, которую копали у нее на глазах. После этого ее документы сожгли, а саму Веронику задушили электрическим проводом. Убитую спрятали в яме, присыпав землей и ветками. Тело Вероники было найдено 1 августа 2021 года.

Эту могилу вырыли, чтобы узнать ПИН-код карточки Вероники

Эту могилу вырыли, чтобы узнать ПИН-код карточки Вероники

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После убийства украшения сдали в ломбард. Двое мужчин уехали из Красноярского края. Одного из преступников поймали почти сразу, только он почти ничего не рассказывал поначалу. Следователи распутывали это дело осторожно, чтобы не спугнуть остальных причастных к убийству. Двоих задержали в Воронеже, дольше всех прятался житель Березовского района.

В этой яме нашли тело Вероники, прикрытое землей и ветками

В этой яме нашли тело Вероники, прикрытое землей и ветками

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Убийц и насильников Вероники Коробкиной осудили. Водителя Сундара Иванова суд приговорил к 5 годам колонии общего режима. Стиля Михая — к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Непосредственных убийц Михаила Иванова и Самира Христа суд приговорил к 23 и 21 году лишения свободы в колониях строгого режима соответственно.

Допрос подозреваемого в убийстве Вероники Коробкиной

Допрос подозреваемого в убийстве Вероники Коробкиной

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Муж Вероники рассказывал корреспондентам NGS24.RU, какой была его супруга, также о семье рассказали и соседи. Подробностей о ходе уголовного дела было мало из-за преступников, которым удалось покинуть регион.

Прочитать все материалы об убийстве красноярки можно здесь.

Тело нашли примерно там же

Еще один чудовищный по своей жестокости случай произошел с официанткой из Дивногорска в январе 2021 года. Читатели обратили наше внимание на то, что ее тело нашли недалеко от того места, где обнаружили убитую 22 июля школьницу, — поблизости от виадука, который расположен между улицей Гидростроителей и проспектом Студенческим.

Судя по всему, женщина в момент убийства возвращалась с работы

Судя по всему, женщина в момент убийства возвращалась с работы

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На теле женщины обнаружили множество ран: ее несколько раз сильно ударили по голове. В тот момент она возвращалась с работы. Предположительно, перед тем как встретить убийцу, она вышла на остановке «Почта», оттуда пешком пошла к своему дому. Тогда в местных пабликах рассказывали, что она приехала на свою остановку вместе с подругой, которая была последней, кто ее видел.

По словам местных жителей, у погибшей ничего не украли. Место, в котором ее нашли, не особо проходное, но сказать, что там пустырь и никого нет, тоже нельзя.

Убийц Елены так и не нашли. Следствие обращалось за помощью к общественности, но никаких результатов это не принесло.

Как сообщил корреспонденту NGS24.RU источник в правоохранительных органах, если убийство еще не раскрыто, оно не уйдет в архив.

— Если все версии по преступлению отработали и никого не нашли, через некоторое время всё равно будут всё перепроверять, пока не найдут убийцу. У таких преступлений нет сроков давности, — сказал наш источник.

Изнасиловали, убили, а тело бросили в колодец

30 мая 2020 года в поселке Нижняя Коя Шушенского района волонтеры объявили об исчезновении 12-летней девочки. Она ушла с 10-летней сестрой встречать коров, младшая вернулась и сказала, что сестра осталась играть на детской площадке. Родители начали поиски.

1 июня девочку нашли мертвой в пожарном резервуаре глубиной около трех метров. С признаками насильственной смерти.

По словам местных жителей, заброшенный резервуар находится за пределами населенного пункта, а погибшая была «домашним, спокойным ребенком, в такие места точно сама бы не пошла». Тогда жители поселка рассказали журналистам NGS24.RU, что подозревают в убийстве подростков.

— У девочки уже был, так скажем, конфликт с ними. До этого, может, полгода назад, мальчик пытался ее изнасиловать. Официально подтверждена попытка изнасилования. Все инстанции в курсе произошедшего. Собирались отправить этого мальчика, не вспомню, как называется, но что-то вроде тюрьмы для несовершеннолетних, после третьей учебной четверти, но так до сих пор и живет дома, без какого-либо полицейского надзора, — сообщила тогда жительница деревни.

Сход жителей деревни из-за подростков, держащих их в страхе

Сход жителей деревни из-за подростков, держащих их в страхе

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В главном управлении краевой полиции подтвердили — в конце 2019 года у матери ныне покойной девочки приняли заявление «по факту насильственных действий сексуального характера в отношении дочери», в результате несовершеннолетний подозреваемый был поставлен на профилактический учет. Другой источник в правоохранительных органах добавил следующее:

— Ему 13 лет. По действующему законодательству он не подлежит привлечению к уголовной ответственности. Привлечь его мы никаким образом не могли. Родители его понесли штраф, сам он поставлен на учет.

По словам источника NGS24.RU, через какое-то время мать девочки, будучи нетрезвой, взяла нож и отправилась к этому подростку, чтобы напугать его. В результате ее саму привлекли к ответственности.

Убийство прогремело на всю страну, к расследованию подключился СК России, местные жители устроили сход, на котором рассказали, что живут в страхе перед бандой подростков. Приезжали в Нижнюю Кою и общественники. Жительница деревни Антонина рассказала активистке из Абакана, что в деревне орудует банда из нескольких подростков, причем среди них есть одна девочка, которой тоже 12 лет. И она, по словам Антонины, позвала куда-то свою ныне покойную подругу непосредственно перед исчезновением последней.

Первым задержали 26-летнего мужчину. Он сознался в содеянном

Первым задержали 26-летнего мужчину. Он сознался в содеянном

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Однако подозрения полицейских пали на 26-летнего мужчину. Он сразу признался в преступлении. После его задержания местные жители говорили, что всё равно не чувствуют себя в безопасности и переживают за детей. Спустя неделю следователи задержали и 19-летнего жителя Нижней Кои: на одежде погибшей девочки эксперты нашли его «биологические следы». Молодой человек частично признал свою вину. К убийству оказался причастен и 14-летний подросток. Его биологические следы также нашли на одежде погибшей.

Третий подозреваемый по делу об убийстве девочки

Третий подозреваемый по делу об убийстве девочки

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Виновным в изнасиловании, убийстве, а также в вовлечении несовершеннолетнего в преступление признали Родиона Соловьева. Его соучастник обвинен в пособничестве к изнасилованию и убийству.

Приговором суда Соловьеву назначено наказание в виде 23 лет 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев, его несовершеннолетнему соучастнику — 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Также суд удовлетворил иск потерпевших к Соловьеву на 2 миллиона 500 тысяч рублей и на 2 миллиона — к его соучастнику.

Отрубил ей кисти

Еще одно страшное убийство девушки произошло в 2018 году. Ангелина Литвиненко пропала 11 мая. Как рассказали в ГУ МВД по краю, девушка уезжала в Минусинск с таксистом на автомобиле Hyundai. Вечером этого же дня девушка позвонила матери и сообщила, что с тем же таксистом поехала домой из Абакана. Но домой она так и не вернулась.

12 мая мама девушки обратилась в полицию, волонтеры начали распространять сообщения о ее поиске. На следующий день тело Ангелины без кистей рук нашли в лесном урочище Пущий Лог неподалеку от поселка Краснотуранск.

Таксиста тогда искали по этой ориентировке

Таксиста тогда искали по этой ориентировке

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Тогда под подозрение попал 47-летний таксист Николай Лебедев. Следователи говорили, что ранее он уже был судим за убийство. В соцсетях люди писали, что он убил сожительницу и ее ребенка, за что отсидел 15 лет. Однако официально эти данные не подтверждали. Его автомобиль нашли 14 мая. А самого Лебедева поймали при подворовом обходе в селе Николо-Петровка Минусинского района. Мужчина прятался в стоге сена.

— Там жила его знакомая, он прятался во дворе в сене. Сопротивления при задержании не оказывал, был деморализован, понимал, что его ищут, — рассказывал в 2018 году представитель полиции Красноярского края Владимир Юрченко.

Погибшая девушка была из благополучной семьи, училась в колледже Минусинска, занималась маникюром, делилась своими работами в соцсетях. Ангелина никогда не пропадала и всегда держала связь с родными. Личной информацией о себе девушка не делилась, в соцсети размещены только две личные фотографии.

В мае НГС рассказывал об убийстве девушки в Искитиме Новосибирской области - в совершении преступления подозревали ее брата, с которым они жили в одной семье.

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