Пять громких убийств девочек и женщин в Красноярском крае. Одно из них до сих пор не раскрыто

По словам местных жителей, у погибшей ничего не украли. Место, в котором ее нашли, не особо проходное, но сказать, что там пустырь и никого нет, тоже нельзя.



Убийц Елены так и не нашли. Следствие обращалось за помощью к общественности, но никаких результатов это не принесло.



Как сообщил корреспонденту NGS24.RU источник в правоохранительных органах, если убийство еще не раскрыто, оно не уйдет в архив.



— Если все версии по преступлению отработали и никого не нашли, через некоторое время всё равно будут всё перепроверять, пока не найдут убийцу. У таких преступлений нет сроков давности, — сказал наш источник.



Изнасиловали, убили, а тело бросили в колодец