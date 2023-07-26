Пять громких убийств девочек и женщин в Красноярском крае. Одно из них до сих пор не раскрыто

Красноярцев потрясло очередное громкое убийство — раздетое тело
Ударил камнем по голове и насиловал
В 2022 году страшное убийство
Долгое время подробности убийства не разглашались в интересах следствия, но позже силовики обратились за помощью к общественности: просили опознать рыбака, который мог быть свидетелем убийства. Также полицейские предлагали миллион рублей за информацию, которая поможет найти убийцу.
Чтобы найти преступника, у мужчин в Железногорске стали брать на экспертизу биологический материал. Проверили более 10 тысяч мужчин. В итоге один из материалов совпал с тем, который был у следствия. Причастным к убийству оказался
По версии следствия, в ночь с 30 на 31 июля
Сам Анисифоров рассказал, что ударил свою жертву по голове
Следователям удалось выяснить, что парень причастен еще к одному нападению — на другую девушку в том же парке. Она выжила и опознала его. Возбуждено еще одно уголовное дело. Свою вину он признал, пояснил, что был сильно пьян.
Сейчас Евгений Анисифоров арестован и сидит в СИЗО. Мы собрали всё, что известно о погибшей, в одном материале.
Копали для нее могилу, чтобы напугать
Летом 2021 года волонтеры объявили о поиске
Оттуда Вероника Коробкина ушла не одна, а в компании четверых мужчин около двух часов ночи. Они увезли ее в Березовский район. По дороге женщина уснула, двое сняли с нее ювелирные украшения, а когда приехали в лес, изнасиловали втроем. После того как женщина пришла в себя, мужчины забрали у нее телефон и банковскую карту. Чтобы она сообщила ПИН-код, припугнули вырытой могилой, которую копали у нее на глазах. После этого ее документы сожгли, а саму Веронику задушили электрическим проводом. Убитую спрятали в яме, присыпав землей и ветками. Тело Вероники было найдено
После убийства украшения сдали в ломбард. Двое мужчин уехали из Красноярского края. Одного из преступников поймали почти сразу, только он почти ничего не рассказывал поначалу. Следователи распутывали это дело осторожно, чтобы не спугнуть остальных причастных к убийству. Двоих задержали в Воронеже, дольше всех прятался житель Березовского района.
Убийц и насильников Вероники Коробкиной осудили. Водителя Сундара Иванова суд приговорил к
Муж Вероники рассказывал корреспондентам NGS24.RU, какой была его супруга, также о семье рассказали и соседи. Подробностей о ходе уголовного дела было мало из-за преступников, которым удалось покинуть регион.
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Тело нашли примерно там же
Еще один чудовищный по своей жестокости случай произошел с официанткой из Дивногорска в январе 2021 года. Читатели обратили наше внимание на то, что ее тело нашли недалеко от того места, где обнаружили убитую
На теле женщины обнаружили множество ран: ее несколько раз сильно ударили по голове. В тот момент она возвращалась с работы. Предположительно, перед тем как встретить убийцу, она вышла на остановке «Почта», оттуда пешком пошла к своему дому. Тогда в местных пабликах рассказывали, что она приехала на свою остановку вместе с подругой, которая была последней, кто ее видел.
По словам местных жителей, у погибшей ничего не украли. Место, в котором ее нашли, не особо проходное, но сказать, что там пустырь и никого нет, тоже нельзя.
Убийц Елены так и не нашли. Следствие обращалось за помощью к общественности, но никаких результатов это не принесло.
Как сообщил корреспонденту NGS24.RU источник в правоохранительных органах, если убийство еще не раскрыто, оно не уйдет в архив.
— Если все версии по преступлению отработали и никого не нашли, через некоторое время всё равно будут всё перепроверять, пока не найдут убийцу. У таких преступлений нет сроков давности, — сказал наш источник.
Изнасиловали, убили, а тело бросили в колодец
30 мая 2020 года в поселке Нижняя Коя Шушенского района волонтеры объявили об исчезновении
1 июня девочку нашли мертвой в пожарном резервуаре глубиной около трех метров. С признаками насильственной смерти.
По словам местных жителей, заброшенный резервуар находится за пределами населенного пункта, а погибшая была «домашним, спокойным ребенком, в такие места точно сама бы не пошла». Тогда жители поселка рассказали журналистам NGS24.RU, что подозревают в убийстве подростков.
— У девочки уже был, так скажем, конфликт с ними. До этого, может, полгода назад, мальчик пытался ее изнасиловать. Официально подтверждена попытка изнасилования. Все инстанции в курсе произошедшего. Собирались отправить этого мальчика, не вспомню, как называется, но что-то вроде тюрьмы для несовершеннолетних, после третьей учебной четверти, но так до сих пор и живет дома, без какого-либо полицейского надзора, — сообщила тогда жительница деревни.
В главном управлении краевой полиции подтвердили — в конце 2019 года у матери ныне покойной девочки приняли заявление «по факту насильственных действий сексуального характера в отношении дочери», в результате несовершеннолетний подозреваемый был поставлен на профилактический учет. Другой источник в правоохранительных органах добавил следующее:
— Ему 13 лет. По действующему законодательству он не подлежит привлечению к уголовной ответственности. Привлечь его мы никаким образом не могли. Родители его понесли штраф, сам он поставлен на учет.
По словам источника NGS24.RU, через какое-то время мать девочки, будучи нетрезвой, взяла нож и отправилась к этому подростку, чтобы напугать его. В результате ее саму привлекли к ответственности.
Убийство прогремело на всю страну, к расследованию подключился СК России, местные жители устроили сход, на котором рассказали, что живут в страхе перед бандой подростков. Приезжали в Нижнюю Кою и общественники. Жительница деревни Антонина рассказала активистке из Абакана, что в деревне орудует банда из нескольких подростков, причем среди них есть одна девочка, которой тоже
Однако подозрения полицейских пали на
Виновным в изнасиловании, убийстве, а также в вовлечении несовершеннолетнего в преступление признали Родиона Соловьева. Его соучастник обвинен в пособничестве к изнасилованию и убийству.
Приговором суда Соловьеву назначено наказание в виде
Отрубил ей кисти
Еще одно страшное убийство девушки произошло в 2018 году. Ангелина Литвиненко пропала
12 мая мама девушки обратилась в полицию, волонтеры начали распространять сообщения о ее поиске. На следующий день тело Ангелины без кистей рук нашли в лесном урочище Пущий Лог неподалеку от поселка Краснотуранск.
Тогда под подозрение попал 47-летний таксист Николай Лебедев. Следователи говорили, что ранее он уже был судим за убийство. В соцсетях люди писали, что он убил сожительницу и ее ребенка, за что отсидел
— Там жила его знакомая, он прятался во дворе в сене. Сопротивления при задержании не оказывал, был деморализован, понимал, что его ищут, — рассказывал в 2018 году представитель полиции Красноярского края Владимир Юрченко.
Погибшая девушка была из благополучной семьи, училась в колледже Минусинска, занималась маникюром, делилась своими работами в соцсетях. Ангелина никогда не пропадала и всегда держала связь с родными. Личной информацией о себе девушка не делилась, в соцсети размещены только две личные фотографии.
В мае НГС рассказывал об убийстве девушки в Искитиме Новосибирской области - в совершении преступления подозревали ее брата, с которым они жили в одной семье.