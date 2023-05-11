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Убийство девушки в ИскитимеПодробности

Убийство 17-летней девушки в Искитиме: всё о случившемся — в одном видео

В преступлении обвиняется ее сводный брат-ровесник

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В этом видео коротко рассказываем о том, что произошло

Видео: Владислав Шитюк / NGS.RU

В Искитиме Новосибирской области убили 17 летнюю девушку — в совершении преступления подозревают ее брата, с которым они жили в одной семье.

Убийство произошло 9 мая, девушка погибла от удара колуном (небольшой топор для рубки дров) по голове. Родственники отказались комментировать случившееся, подробнее о семье и детях рассказали соседи:

— Их семья ходит в церковь в нашу, мы баптисты. Отец семейства не ходит, три дочери ходят — все взрослые, благополучные, непьющие, как и отец семейства.

В этом видео другая соседка говорит о том, что жизнь в семье изменилась после смерти матери.

По данным источников, девушка училась в Новосибирске на сурдопереводчика. Во время учебы жила в общежитии, на выходные приезжала домой.

Есть версия, что причиной убийства стала ревность — якобы брат возмущался тем, что сестре уделяли больше внимания. Обстоятельства случившегося устанавливают следователи, парню грозит срок лишения свободы до 15 лет.

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