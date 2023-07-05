«Не знаю, кем я еще могла вырасти»: вся история Полины Дворкиной, которая убила отца и напала на детский сад. Суд вынес ей приговор

Красноярский краевой суд 5 июля вынес приговор Полине Дворкиной — девушке, поступок которой потряс Красноярск 28 марта 2022 года. В тот день
Семейная драма
Полина прониклась идеями радикального феминизма примерно в 12 лет. Увлеченная творениями ряда зарубежных авторов, девушка возненавидела мужчин. Она брилась налысо, жестко высказывалась о лицах мужского пола, декларировала ненависть и призывала к насилию над парнями. По ее словам, такое поведение Полина выбрала из-за «пофигизма» родителей. Дворкина рассказала на суде, что с детства мать с отцом ею не занимались, она была предоставлена сама себе. Они не обращали внимания на ее увлечения, не знали, где работает, чем живет.
Полина Платоновна Дворкина, она же Софья Олеговна Кечина — дочь известного красноярского журналиста Натальи Кечиной (незадолго до преступления девушка сменила фамилию, имя и отчество). Ее отец, убитый Олег Кечин — директор и соучредитель издательского центра «Дар».
Мама и папа Дворкиной, по словам Полины, вели аморальный образ жизни, постоянно пили пиво, у отца был диагноз «алкоголемия». Девушка говорит, что мечтала о родительской любви и понимании, чтоб было всё как у всех, но вместо этого получала оскорбления, крики, побои. У Дворкиной не было друзей, парня, в школе ее считали изгоем.
— Он [отец] не уделял мне тепла и заботы, доводил до слез и кричал на меня. Я нуждалась в заботе со стороны родителей. Не знаю, кем я еще могла вырасти, если нет поддержки никакой, внимания, любви. Мать меня к самоубийству склоняла, отец говорил, что я не должна была родиться, — рассказывала Дворкина судье сквозь слезы.
Мы пообщались с человеком из близкого окружения Натальи Кечиной, как-то он выпивал вместе с ней, та под воздействием алкоголя поведала, что всегда мечтала о сыне, но родилась Полина.
— С Натальей Кечиной мы выпивали в компании задолго до трагедии. В один из моментов, когда женщина была подвыпившей, она начала плакать и говорить, что она хотела сына, а не дочь. И когда вся эта ситуация произошла, что Дворкина пришла в детский сад с ружьем, и появилась информация, что это дочь Натальи Кечиной, у меня пазл сложился. Она говорила, что она не хотела дочь, а хотела сына. Возможно, мать высказывала это всё Полине, может быть, это и стало триггером для самой Дворкиной, — рассказал корреспонденту NGS24.RU источник.
В пресс-службе судов Красноярского края NGS24.RU рассказали, что Полину еще до приговора оштрафовали на 10 тысяч рублей — за феминистский манифест. Постановление было вынесено 1 марта 2023 года.
— [Полина] подготовила и отправила почтой в иностранные СМИ и СМИ-иноагенты манифест с выдержками идеологических учений авторов феминистического толка и декларирующих необходимость совершения женщинами в отношении мужчин насильственных действий и убийств. А также пришла в детский сад в футболке с надписью, побуждающей к враждебным действиям по отношению к мужскому полу, — рассказали в пресс-службе.
Подготовка
За несколько дней до преступления Полина ходила на разведку в детский сад. Она пришла в учреждение, чтобы якобы устроиться на работу. На самом же деле девушка изучала расположение групп.
За полгода до происшествия Дворкина купила охотничье ружье. У нее была лицензия на него и справки от психиатра и нарколога, что с ней всё нормально. Патроны Полина также купила в специализированном магазине.
Разрешение на оружие выдает подразделение лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии. Получить его может любой гражданин от 18 лет, прошедший медкомиссию и оформивший все документы. Список документов не такой уж и большой: заявление, копия паспорта, фотографии, охотничий билет, справки от нарколога и психиатра из диспансера, медсправка.
«Я решила достать ружье и менее болезненно всё сделать»
В тот день, 28 марта 2022 года, девушка пряталась от пьяного отца в своей комнате. По словам Полины, он пытался выломить дверь с криками: «Я тебя породил, я тебя и убью». Девушка восприняла угрозу реально, поэтому зарядила свое ружье, как бы «на всякий случай». Когда отец проник в комнату, она дважды ударила его гантелей по голове, отчего тот упал и начал истекать кровью. Полина, по ее словам, испугалась такой картины, сперва намеревалась добить его гантелей, но не хотела, чтоб отец мучился. Тогда она взяла ружье и выстрелила в него, мужчина скончался на месте.
— Я же, убивая своего отца, никак не издевалась над ним. Наоборот, когда я наносила ему удары гантелей, мне было очень плохо причинять ему боль. Я бы могла ударить его со всей силы и добить, но я не могла этого сделать, это было жестоко. Я решила достать ружье и менее болезненно всё сделать. Я же никак не издевалась над ним, — рассказала Полина в суде.
После расправы над отцом Дворкина направилась в детский сад номер № 31, он находился в нескольких сотнях метров от дома осужденной. Там Полина планировала расстрелять мальчиков, для этого взяла с собой ружье, 39 патронов, баллончик, спрятала всё под длинное пальто. На входе в садик Дворкина наврала охране, что пришла в группу «Карамельки» забрать своего брата, охранник даже указал девушке путь.
В группе «Карамельки» спали 17 детей 4–5 лет. Там же находились две воспитательницы — Евгения Толстая и Ирина Шабанова — и инструктор по физкультуре Наталья Стус. Все они занимались своими делами, когда хлопнула дверь в приемную комнату группы. На звук вышла Евгения.
— Я увидела девушку. Она вела себя очень беспокойно и была в одном сапоге. Сказала, что пришла за Артемом. Я подумала, что она группу перепутала. Спрашиваю, в какую группу она шла. Отвечает: «В "Карамельки"». Я говорю ей, что у нас нет Артема. И по ее поведению понимаю — что-то не так. Зову Ирину. И тут девушка распахивает пальто, я вижу, что у нее в штанах ружье — рукоятка торчит. Я кричу Ире: «У нее оружие!» — и бегу в коридор за охраной, — поделилась Евгения.
Ирина в этот момент сидела в группе, печатала документы. Она тоже слышала звук хлопнувшей двери.
— Вообще часто кто-то заходит в приемную, это не значит, что мы на каждый звук всегда выходим. Но именно в этот раз Женя решила посмотреть, кто пришел. Я слышала их разговор, и мне тоже казалось, что девушка какая-то странная. Я пошла взглянуть на нее. Увидела ее со спины, мне показалось, что она была нетрезвая и слегка пошатывалась. Женя задала ей какие-то вопросы, девушка не смогла на них ответить и начала снимать верхнюю одежду. И тогда Женя закричала мне про ружье и бросилась за помощью в коридор. Девушка повернулась на меня. Я вижу ружье, кидаюсь в группу, кричу что-то Наталье и бегу ко второй двери, чтобы запереть ее, потому что не понимаю, что дальше будет происходить. Захлопываю вторую дверь, поворачиваюсь и вижу, что девушка уже лежит на полу и борется с Натальей, — вспоминала Ирина Шабанова.
В борьбу с Полиной вступила инструктор по физкультуре, бывшая хоккеистка Наталья Стус. Одной рукой она прижала девушку к полу, а другой схватилась за ствол ружья. Но в одиночку не могла с ней справиться. Тут к ней подоспела Ирина. Они вдвоем пытались отвести ствол в сторону от детей. По словам педагогов, ружье в руках всех троих ходило туда-сюда, направляясь то на группу, где спали малыши, то на самих женщин.
— Когда ствол был направлен на шкаф, произошел выстрел, — рассказывает Ирина. — После этого не знаю как, но мне удалось выхватить у нее ружье. Я выбежала с ним из группы, отдала его кому-то из коллег в коридоре, мне сразу сказали, что уже нажата тревожная кнопка, к нам едут. И я побежала обратно в группу. Вбегаю, а мне Наталья кричит: «Выводи детей, она распылила газ!», и я кинулась выводить детей, — рассказывала Ирина.
— Когда у нее выдернули ружье, то она выхватила откуда-то баллончик — то ли газовый, то ли перцовый. Успела брызнуть немного, я схватила ее за руку и пыталась удержать, чтобы она не распылила еще больше. Вот это было страшно, — призналась Наталья.
Как говорят воспитательницы, всё это длилось считаные секунды. Потом прибыла охрана и надела на девушку наручники. По словам сотрудниц садика, дети проснулись от выстрела, но не успели ничего понять и испугаться. Ирина быстро вывела их в соседнее помещение.
В той группе был сын красноярки Ирины Павлюченко. Впоследствии женщина представляла на суде родителей воспитанников.
— Ребенок находился в детском саду, у них был сон-час. Непосредственно кроватка была рядом с местом происшествия. Где она стреляла, было очень близко к этому месту. Если бы она стрельнула, допустим, чуть-чуть там хотя бы [на] метр [ближе], дробь разлетелась бы, наверное, и на детей тоже, — сказала красноярка.
Очевидцы сообщили корреспонденту NGS24.RU, что девушка, когда ее уже обезвредили, находилась в неадекватном состоянии — говорила о том, что воспитателями работают в основном женщины и получают мало денег, а если бы детей рожали мужчины, их труд был бы ценным.
После того как Дворкину задержали, она признась, что убила отца. Причину сразу сообщить не смогла, потому что находилась в состоянии, при котором ее невозможно было допросить.
«Мы были с отцом как чужие люди»
Наталья Кечина подала иск на 10 миллионов рублей к собственной дочери Полине за убийство мужа, сообщает прокуратура. Сейчас на квартиру, где жила семья, наложен арест, возможно, таким способом мать пытается сохранить имущество. Компания убитого Олега Кечина была зарегистрирована в квартире одного из домов на Яковлева. По данным Росреестра, жилье принадлежит Софии Олеговне Кечиной (бывшие имя, фамилия и отчество Полины Дворкиной).
Дворкина попросила судью отклонить этот иск, ссылаясь на то, что это ее единственное жилье. Девушка дополнила — ее мать изначально была свидетелем по делу, а не потерпевшей. Полину признали нуждающейся в психиатрической помощи, и ей нужен был законный представитель, но Наталья Кечина отказалась от этого. И тогда ее сделали потерпевшей.
— Моя мать заявляет, что всё было нормально, она такое не могла сказать, так как ей было плевать на меня, как и отцу. Мы были с отцом как чужие люди, она не хотела вмешиваться в мою жизнь. В своих показаниях моя мать говорит, что ничего не знает про меня, чем я занималась, чем я увлекалась. Она даже не могла подтвердить тот факт, что я работала. Хотя она же видела, что я из дома выхожу, даже такие моменты ее не интересовали. Сейчас еще предъявляет иск. Прошу вас данный иск отклонить, — говорила девушка судье.
Суд частично этот гражданский иск удовлетворил — обязал Полину выплатить своей матери 1 миллион рублей.
Прокурор края Роман Тютюник запрашивал для Дворкиной 19 лет лишения свободы в колонии общего режима и 2 года ограничения свободы. Суд же приговорил ее к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Каждый день пребывания в СИЗО ей зачтут за полтора. Также девушке назначили амбулаторное лечение у врача-психиатра в месте лишения свободы. Футболку, в которой ранее появлялась Дворкина, публично выступавшая на тему феминизма, суд постановил уничтожить.
Сама Полина Дворкина признала себя виновной в убийстве, но не согласилась с квалификацией преступления. По части нападения на группу детского сада свою вину Дворкина признала частично. Как рассказал прессе прокурор Николай Аулов, надзорный орган позже примет решение, будет обжаловать приговор или нет.
— Говорить о законности приговора в настоящий момент невозможно, с учетом того, что итоговое судебное решение не получено. После его поступления в прокуратуру ему будет дана оценка и оно будет изучено на предмет законности принятого решения, — сказал Аулов.
Также прокурор Аулов признался, что дело Дворкиной уникально.
— За всю мою практику это первое [подобное] дело. Насколько я знаю, на всю Россию не было еще ни одного дела, где массовые стрелки совершают преступления, связанные с идеологией феминизма. Кроме того, по мнению Дворкиной, во всем виноваты были дети. На моей практике такого нет, — заявил прокурор.
«У меня есть жалость к ней, как к ребенку»
Ранее, 13 января 2023 года, красноярский Железнодорожный суд привлек к ответственности охранницу детского сада Алину Богданову, пропустившую Дворкину в детсад, и директора охранной фирмы Илью Косенкова. Их признали виновными по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, детям до шести лет. Косенков получил два года колонии общего режима, а Богданова — два с половиной года.
По данным портала Rusprofile.ru, Косенков с июля 2021 года по октябрь 2022 года руководил ООО «Охранное агентство "Пересвет"». Судя по сайту госзакупок, в прошлом учебном году эта фирма обслуживала все садики трех районов Красноярска. В этом году контрактов с детскими садами у нее уже нет.
Мама воспитанника детского сада № 31 Ирина Палюченко говорит, что после инцидента с Дворкиной безопасности в садике уделяют больше внимания — охранник у каждого спрашивает, кто куда идет, проверяет пропуска, работает камера.
Ирина, присутствовавшая на оглашении приговора Полине, сказала, что не чувствует «ничего хорошего» к осужденной. Но и ненависти к ней не испытывает:
— Ненависти нет. У меня есть жалость к ней, как к ребенку. Но по закону она должна отвечать на все сто. Поэтому... Чисто жалость, что у нее семья была такая. С мамой ее пообщалась, не очень была довольна ее словами. Что она сказала? Что ребенок был, в принципе, предоставлен сам себе. Что она была неуправляемой в подростковом возрасте. Она не могла с ней справиться. Но у меня трое детей, двое взрослых, и что-то как-то управляемые у меня все. Я таких мам не понимаю. Я считаю, что частичная вина на матери есть однозначно, я бы еще и матери дала какое-то наказание. Отец тоже, конечно, участник. Тоже на него вина ложится. Но отца уже нет...