«Не знаю, кем я еще могла вырасти»: вся история Полины Дворкиной, которая убила отца и напала на детский сад. Суд вынес ей приговор

Мама и папа Дворкиной, по словам Полины, вели аморальный образ жизни, постоянно пили пиво, у отца был диагноз «алкоголемия». Девушка говорит, что мечтала о родительской любви и понимании, чтоб было всё как у всех, но вместо этого получала оскорбления, крики, побои. У Дворкиной не было друзей, парня, в школе ее считали изгоем.



— Он [отец] не уделял мне тепла и заботы, доводил до слез и кричал на меня. Я нуждалась в заботе со стороны родителей. Не знаю, кем я еще могла вырасти, если нет поддержки никакой, внимания, любви. Мать меня к самоубийству склоняла, отец говорил, что я не должна была родиться, — рассказывала Дворкина судье сквозь слезы.

