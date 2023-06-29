В Екатеринбурге в гараже нашли тело 6-летнего мальчика, которого искал весь город. Собрали всё, что известно о трагедии

Рано утром 29 июня в Екатеринбурге нашли тело пропавшего Далера. Шестилетнего мальчика искал весь город три дня. Всю информацию о трагедии наши коллеги из E1.RU собирают в режиме онлайн.
Полгода опекунша Далера Вероника Наумова врала о том, где находится ребенок, а перед проверкой службы опеки сообщила о его исчезновении. Когда поиски начались, Вероника сказала, что мальчик сбежал и сделал это не в первый раз. Она заявляла, что у ребенка серьезные проблемы с психикой и предполагала, что его могла украсть родная мать.
Сейчас следователи проводят допрос опекуна Вероники Наумовой и разбираются в подробностях жуткой трагедии.
Исполняющий обязанности главы свердловского СКР Анатолий Надбитов отметил, что смерть ребенка наступила несколько месяцев назад.
— Точная причина его смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебно-медицинской экспертизы. Факт гибели ребенка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее. Мною дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки, — отметил Надбитов.
В полиции уточнили, что тело ребенка обнаружили в гараже. По предварительным данным, его арендовала опекунша Далера.
— К большому сожалению, приходится констатировать, что громкая история с пропажей мальчика не имеет благополучного финала. Сегодня утром оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребенка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку. Поисковым мероприятиям, в которых задействовалось в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров, дан отбой, — отметил представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Силовики продолжают расследование.
— По предварительным данным, несовершеннолетний погиб давно. Всё это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков УгРо и следователей не удалось, они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии. Более подробные и детальные обстоятельства случившегося представители МВД и СКР сейчас устанавливают, — заключил полковник Горелых.
Появились и подробности допроса опекуна мальчика Вероники Наумовой, подозреваемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева. По информации источника E1.RU в Следственном комитете, она сказала, что мальчик утонул, когда находился в ванной наедине с сестрой.
— Она утверждает, что мальчика купали в ванной, а ее рядом не было. И будто бы он оставался наедине с
Также, отметил он, Вероника допустила, что девочка могла преднамеренно причинить вред Далеру. Эта версия тоже будет проверяться.
Вероника — многодетная мать. У нее три родных ребенка, еще трое — приемные. В декабре 2019 года женщина взяла к себе Далера и его родную сестру, которые находились в разных соцучреждениях.
Супруг Вероники сейчас находится на СВО, а она сама работает в школе. Соседи отзываются о семье положительно: малыши всегда были сытые, выглядели ухоженно.
— Семью не назвать маргинальной. Опекунша сама учительница географии, квартира по площади немаленькая, дети не голодные, не раздеты. В прошлом году она под окнами построила им шикарный городок — бассейн, домик, горка, качели. Я мимо ходила и была удивлена, какая забота о детях, — рассказала местная жительница. — Алкоголь она вряд ли употребляла.
— Я не ожидала, что детей заберут, и никогда не подозревала [Веронику]. Я не слышала ни криков, ни ругани, не видела каких-то пьянок и компаний, — подтвердила другая соседка.
А Даниил Егольников, бывший воспитанник Вероники, рассказал совсем иное.
— Всё это время Вероника срывалась на него. Она била Далера, запирала в подвале, била электрошокером, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать. В первое время Далер воровал продукты из холодильника, потому что раньше недоедал. И его так наказывали. Вообще он ее раздражал всем.
На вопрос, почему никто из семьи не жаловался на жестокое обращение с детьми, Даниил ответил: «Ее все боялись».
Даниил уверяет, что мальчик был очень напуган и во всём слушался опекуна.
Вероника, когда ребенка еще искали, заявляла, что у мальчика были психические расстройства.
— Когда я его взяла, ему было два года. Естественно, никакое заболевание не диагностировалось. Потом выяснилось, что что-то не так. Доктор говорил, что это последствия детского дома. Была агрессия, были моменты, когда он ел фекалии, самоагрессия была, такие моменты присутствовали. Потом он вроде притихнет, вроде всё хорошо, потом опять. Я очень люблю детей, но с психиатрией я не готова была никогда взять, — призналась приемная мама.
Также еще во время поисков нам удалось связаться с биологической матерью пропавшего мальчика. Ольга Ляпустина сообщила, что знакома с опекунами и уверена, что в новой семье им было хорошо.
— Даша ко мне приезжала с опекуном, а вот Далера я не видела уже очень давно, я даже не пыталась его забрать, — говорит Ольга. — Даша говорила, что ей там хорошо. Но вот этот папа, который в новой семье, он их бьет ремнем. Это я даже полиции сказала.
Вероника Наумова, опекунша погибшего Далера Бобиева, год работала в школе семейного образования и была в числе учредителей вместе с мужем. Она преподавала географию и биологию, коллеги отзываются о ней положительно.
— Мы все пребываем в глубоком шоке, потому что верили этому человеку. Она нам очень долго в красках рассказывала, как Далер от нее убегает и что буквально неделю назад ребенок убегал, — заявила директор школы и подруга семьи Марина. — В последний раз на работу она брала Далера в сентябре, потому что не с кем было оставить. Ее все очень любили — и дети, и другие сотрудники. Столько историй о Далере мы слышали все эти полгода.
Директор школы добавила, что коллеги начали подозревать что-то неладное только вчера, 28 июня, на третий день поисков.
— В Новый год я со своими детьми приходила домой к Наумовым, тогда Вероника сказала, что Далер уже спит. На работе Вероника говорила, что нашла ребенку воспитателя, который занимается с ним, а она забирает его на выходные. Дома детям своим она говорила, что Далер у знакомых. Оказывается, что другие дети вроде бы и не знали, что мальчик погиб. Вероника недавно им сказала, что Далер убежал от воспитателя, найти его не могут, но просила никому не рассказывать, потому что боялась, что других детей заберут. Я не представляю, как дети могли всё это время обманывать, — добавила женщина.
Еще днем 28 июня Вероника Наумова проходила по делу в качестве потерпевшей. Женщину два раза допрашивали, отправляли на полиграф, однако доказать ее причастность к пропаже ребенка не удалось. Тем не менее уже вечером следователи задержали многодетную мать, присвоив ей статус подозреваемой.
Мужа Вероники срочно возвращают со спецоперации.
— Папа (опекун этого ребенка) завтра прилетает. С ним будет работать Следственный комитет, будут выясняться все обстоятельства. Дети сейчас изъяты подразделением по делам несовершеннолетних, — рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Что грозит опеке?
Очень много вопросов в этой истории к органам опеки. Мы спросили у адвоката и бывшего оперуполномоченного Сергея Колосовского, как могут наказать сотрудников.
— Тут проблема вот в чем: если мальчик умер до того, как они перестали проверять [семью], то опеке вообще ничего не грозит. Для того чтобы было какое-то уголовное наказание, нужно установить связь между смертью [Далера] и ненадлежащим контролем. Либо как минимум установить, что имело место жестокое обращение, которого опека не видела, — говорит Колосовский. — Если после смерти они приходили и мать им наврала, здесь [опеке] ничего не будет. Потому что халатность — это ненадлежащее выполнение своих обязанностей, в результате которого что-то случилось. А если уже случилось, то криминала нет.
В Следственном комитете уже отметили, что действия опеки могли усугубить преступление.
— Факт гибели ребенка был скрыт опекуном от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми. В то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна. Как полагает следствие, это позволило продолжительное время скрывать смерть ребенка, — объяснили в СУ СКР по Свердловской области.
До этого следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».