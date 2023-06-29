В Екатеринбурге в гараже нашли тело 6-летнего мальчика, которого искал весь город. Собрали всё, что известно о трагедии

Вероника — многодетная мать. У нее три родных ребенка, еще трое — приемные. В декабре 2019 года женщина взяла к себе Далера и его родную сестру, которые находились в разных соцучреждениях.



Супруг Вероники сейчас находится на СВО, а она сама работает в школе. Соседи отзываются о семье положительно: малыши всегда были сытые, выглядели ухоженно.



— Семью не назвать маргинальной. Опекунша сама учительница географии, квартира по площади немаленькая, дети не голодные, не раздеты. В прошлом году она под окнами построила им шикарный городок — бассейн, домик, горка, качели. Я мимо ходила и была удивлена, какая забота о детях, — рассказала местная жительница. — Алкоголь она вряд ли употребляла.

