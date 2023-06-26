В Новосибирске московскую компанию оштрафовали на 10 миллионов за коммерческий подкуп

В Новосибирске компанию оштрафовали на 10 миллионов за коммерческий подкуп. Об этом сегодня, 26 июня 2023 года рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
— Установлено, что директор коммерческой организации и представитель юридического лица незаконно передали в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере более 1,9 млн рублей бывшему заместителю генерального директора ПАО «Сиблитмаш» за содействие в заключении с АО «Канекс технология» договора на изготовление и поставку продукции, — рассказали в ведомстве.
По данным источника НГС, речь идет не о директоре «Канекс технология», а о директоре иного юридического лицо, московской компании ООО ТД «Микрон».
Как ранее рассказывали в прокуратуре, откат бывшему исполнительному директору ПАО «Сиблитмаш» передавали с марта по июнь 2020 года. Поляков признал вину в этом и других эпизодах получения незаконного вознаграждения и заключил с прокурором соглашение о сотрудничестве.
В январе 2023 года Андрея Полякова приговорили к пяти годам лишения свободы условно, помимо этого суд Кировский районный суд оштрафовал его на 8 миллионов рублей, рассказал источник НГС.
Помимо уголовного дела прокуратура возбудила административное, по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд признал «Канекс технологию» виновной и назначил штраф 10 миллионов рублей.
По данным сервиса Контур.фокус, московская компания АО «Канекс Технология» занимается в первую очередь оптовой торговлей машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства, ее чистая прибыль за 2022 год составила 19,5 миллиона рублей.
ПАО «Сиблитмаш» было преобразовано в ООО «Сиблитмаш», за 2022 год организация заработала 48,4 миллиона рублей.
Ранее НГС писал о том, что за коммерческий подкуп будут судить заместителя гендиректора компании S7. Помимо этого его обвинили в мошенничестве.