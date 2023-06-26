В Новосибирске московскую компанию оштрафовали на 10 миллионов за коммерческий подкуп

Как ранее рассказывали в прокуратуре, откат бывшему исполнительному директору ПАО «Сиблитмаш» передавали с марта по июнь 2020 года. Поляков признал вину в этом и других эпизодах получения незаконного вознаграждения и заключил с прокурором соглашение о сотрудничестве.

В январе 2023 года Андрея Полякова приговорили к пяти годам лишения свободы условно, помимо этого суд Кировский районный суд оштрафовал его на 8 миллионов рублей, рассказал источник НГС.

Помимо уголовного дела прокуратура возбудила административное, по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд признал «Канекс технологию» виновной и назначил штраф 10 миллионов рублей.