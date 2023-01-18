Замгендиректора авиакомпании S7 предстанет перед судом за коммерческий подпкуп

Заместителя гендиректора, летного директора и ведущего пилота-инструктора авиакомпании S7 будут судить за подкуп в крупном размере. Летный директор обвиняется еще и в мошенничестве. Об этом сообщает московский Следственный комитет.
— В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в коммерческом подкупе в особо крупном размере и посредничестве в нем. Кроме этого, летный директор обвиняется в мошенничестве, а его знакомая в покушении на дачу взятки, — сообщили в СК.
По версии следствия, в июне 2021 года летный директор и замгендиректора получили взятку в 1,5 миллиона. За это они должны были поспособствовать при трудоустройстве на должность второго пилота.
— После получения денежных средств летный директор авиакомпании был задержан оперативными сотрудниками управления «Т» ФСБ России, — рассказали следователи.
Следователи утверждают, что летный директор в сентябре 2020 года пообещал своей знакомый за деньги решить вопрос о вынесении ее сыну медзаключения о годности к обучению на пилота. Женщина перевела ему на карту 350 тысяч рублей якобы для передачи членам врачебной комиссии, но летный директор оставил их себе.
Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Домодедовский городской суд.
РБК Новосибирск сообщает, что речь идет об авиакомпании S7.
— С момента начала расследования Борис Камышев снят с должности заместителя генерального директора по летной эксплуатации. С июля 2022 года он отстранен от работы, так как находится под домашним арестом и ожидает решения суда, — цитирует РБК пресс-службу авиакомпании.
НГС направил запрос по ситуации в S7.
Сегодня полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве на неустановленных лиц из числа руководителей «Экологии-Новосибирск».