СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 68.66
eur 74.26
Тема дняДело из-за работы «Экологии-Новосибирск»
Все новости
Все новости

Замгендиректора авиакомпании S7 предстанет перед судом за коммерческий подпкуп

Кроме того, будут судить еще несколько руководителей

379

На время следствия замгендиректора Бориса Камышева отстранили от работы

Поделиться

Заместителя гендиректора, летного директора и ведущего пилота-инструктора авиакомпании S7 будут судить за подкуп в крупном размере. Летный директор обвиняется еще и в мошенничестве. Об этом сообщает московский Следственный комитет.

— В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в коммерческом подкупе в особо крупном размере и посредничестве в нем. Кроме этого, летный директор обвиняется в мошенничестве, а его знакомая в покушении на дачу взятки, — сообщили в СК.

По версии следствия, в июне 2021 года летный директор и замгендиректора получили взятку в 1,5 миллиона. За это они должны были поспособствовать при трудоустройстве на должность второго пилота.

— После получения денежных средств летный директор авиакомпании был задержан оперативными сотрудниками управления «Т» ФСБ России, — рассказали следователи.

Следователи утверждают, что летный директор в сентябре 2020 года пообещал своей знакомый за деньги решить вопрос о вынесении ее сыну медзаключения о годности к обучению на пилота. Женщина перевела ему на карту 350 тысяч рублей якобы для передачи членам врачебной комиссии, но летный директор оставил их себе.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Домодедовский городской суд.

РБК Новосибирск сообщает, что речь идет об авиакомпании S7.

— С момента начала расследования Борис Камышев снят с должности заместителя генерального директора по летной эксплуатации. С июля 2022 года он отстранен от работы, так как находится под домашним арестом и ожидает решения суда, — цитирует РБК пресс-службу авиакомпании.

НГС направил запрос по ситуации в S7.

Сегодня полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве на неустановленных лиц из числа руководителей «Экологии-Новосибирск».

По теме

S7СКАвиацияСуд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter