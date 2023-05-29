ФСБ и полиция нагрянули в клуб азартных игр в Новосибирске — видео жесткого задержания

В Новосибирске силовики задержали четырех иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство. Во время задержания выяснилось, что они могли организовать клуб азартных игр.
Задержанным от 28 до 54 лет, на них составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ. Суд назначил каждому из них штрафы до трех тысяч рублей за нарушение режима пребывания в России. Троих задержанных поместили в центр временного содержания иностранных граждан с последующим выдворением за пределы страны.
Могли ли задержанные заниматься организацией азартных игр, выяснит следствие.
— В помещении, где были выявлены граждане, нарушившие миграционное законодательство, обнаружено и изъято оборудование для проведения азартных игр. В настоящее время проводится процессуальная проверка на предмет возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ, — сообщила начальник пресс-службы управления на транспорте МВД по СФО Анна Щербакова.
В задержании участвовали оперативники МВД на транспорте, сотрудники ФСБ, бойцы ОМОН и Росгвардия.
В 2022 году силовики провели обыски в офисном помещении на улице Декабристов, где располагалось подпольное игорное заведение. В мини-казино и по месту жительства его организаторов обнаружены и изъяты три стола для игры в покер, игральные фишки, колоды карт и мобильные телефоны.