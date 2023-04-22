Уголовное дело за оскорбление власти: кого и за что предлагает наказывать Верховный суд

Грубо говоря, представителями власти будут считаться и сотрудники налоговой или Роспотребнадзора, и представители городской администрации. Полный список «властей» в документе не приводится — суды получают рекомендацию пользоваться законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», если понадобится определить, является ли оскорбленный представителем власти. А конкретно статьями 1, 26 и 27 этого закона.



Не только силовики, но и их близкие

Указанные статьи предполагают наказание за посягательство на жизнь или применение насилия не только тогда, когда они совершаются в отношении силовиков или представителей власти, но и когда речь идет об их близких. Здесь ничего нового, но Верховный суд уточнил, кого считать близкими: по мнению ВС РФ, это не только семья, но и друзья.

